Un famoso se cuela de incógnito en el plató de 'El Hormiguero' y la lía

El Hormiguero vivió este lunes una situación poco habitual cuando Pablo Motos acudía a la grada del público para indagar quién se había colado en el plató con una capucha. Al programa de Antena 3 acudía la granadiba Lola Índigo padra hablar de su nuevo álbum, El dragón, y su gira veraniega de conicerto. “Hay una persona aquí en la esquina que se parece muchísimo a Sebastián Yatra”, quiso cerciorarse Motos sobre el infiltrado. “Yatra es más feo que ese tío, creo”, comparó Trancas. Al quitarse la capucha se comprobó que, efectivamente, era el cantante colombiano. “Pablo, no te hagas el loco. Te mandé WhatsApp cinco veces, te dejé mensajes en Instagram, me dijiste que quedáramos para yoga y no me contestaste", se quejaba en broma.

Sebastián Yatra tras aparecer camuflado en 'El Hormiguero'

Yatra quería dejar con su presencia la primera pista de su nuevo disco, Milagro, que se publicará el 16 de mayo. Con dos pancartas el popular artista adelantaba nombres y títulos. Finalmente acordaron que acudirá antes como presentación. Irá a El Hormiguero el 12 de mayo. "Estaré aquí para contarlo todo”, adelante Yatrá, que ya ha estado tres veces en el programa en solitario y con compañeros de La Voz Kids.

El artista acudirá a hablar de cómo es gestar un álbum como Milagro. Su ímpetu compositor le lleva a que los chispazos de inspración le lleguen de forma imprevista en los lugares más sorprendetes. El primer sencillo de este disco se titula Los Domingos, lanzado en septiembre, una balada que imagina reencuentros con un amor soñado. Milargro es una evolución en Yatra con un estilo más maduro e introspectivo tras Mantra (2018) o Dharma (2022). El 16 de mayo se desvelará todo. Antes, el 12, seguro que con Pablo Motos revela algo más.