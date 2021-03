“Me ha fascinado la riqueza de los mundos de ‘The Sandman”

La producción en formato audio en español de la serie de cómics best-seller The Sandman ya está disponible en Audible. El actor y escritor Carlos Bardem, que recientemente lo pudimos ver en la serie de Amazon El Cid, narra en podcasts una historia que cuenta con un reparto de más de 70 voces.

–¿Qué destacaría de esta experiencia de poner tu voz al servicio de la narración de ‘The Sandman’?

–Ha sido todo un descubrimiento el mundo que ha creado Neil Gaiman. Supone un reto como actor porque todo lo concentras en la voz, tienes que dar toda una serie de matices interpretativos a través de la voz. Como lector ha sido un descubrimiento. Me ha fascinado la riqueza de los mundos que propone Neil Gaiman. Yo creo que hay algo en él que lo conecta con esos grandes constructores de mundos o mitologías complejas como son Lovecraft o Tolkien. Tiene esa capacidad de entrelazar multitud de referencias culturales y mitológicas.

–¿Qué supone para un actor el hecho de quitarle la imagen y toda la riqueza que se transmite a través de la comunicación no verbal?

–Te quitan el 50% de tu herramienta de trabajo y eso te obliga a ser aún más consciente de la importancia de la voz, el caudal, la respiración, la dicción, de introducir mediante matices e inflexiones la gestualidad visual que no tenemos en la ficción sonora.

–Para poner su voz en esta historia, ¿ha tenido que escuchar la versión original narrada por Neil Gaiman?

–Sí, la he escuchado, pero la longitud de las frases en inglés y castellano no es lo misma. En inglés se dice lo mismo con frases mucho más cortas. Tratar de imitar su cadencia no era práctico. Tomé de Neil Gaiman la pasión con la que narra la historia y luego lo hice mío. El papel del narrador en The Sandman es muy importante. Se entremezclan mundos muy distintos y el peso del hilo conductor recae en la voz del narrador. Hay una cosa muy curiosa que está sucediendo, tanto en la versión inglesa como en la española, muchos fans han creado una nueva experiencia que consiste en escuchar el podcast mientras leen el cómic.

–¿Cómo se enfrenta el público a una historia que no cuenta con imágenes?

–En el medio audiovisual se da todo hecho, el público lo recibe todo. En las ficciones sonoras hay una relación muy creativa con el oyente. Puedo dar mucha información con la voz, los efectos sonoros crean atmósferas, pero al final es la imaginación del que escucha la que va a conformar la imagen del relato.

–¿Qué aprendizaje sacas de ‘The Sandman’?

–The Sandman es la historia de estos eternos, el protagonista absoluto es Morfeo, el dios de los sueños. Son eternos pero de alguna manera se ven obligados a cambiar, adaptarse o morir. Ese es el gran reto de Morfeo, es el gran arco del protagonista de la serie. La gran enseñanza que te deja esta ficción es que no hay nadie que pueda permitirte no cambiar en un momento determinado de tu vida.

–¿Cómo ha resultado compartir el rodaje con Mina El Hammani?

–Bien. Minna es un encanto, una chica muy joven y con mucho talento. Casi siempre hemos trabajado solos, nos hemos cruzado en muy pocos momentos, más aún en tiempos de pandemia.