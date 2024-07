Fayna Bethencourt, la ex mujer de 'El Yoyas' se encuentra aterrorizada, "estuve paralizada"

Tras la detención de Carlos Navarro El Yoyas se cumplía así su búsqueda y captura para que cumpliera sus seis años de prisión por maltratar y amenazar a su ex mujer, Fayna Bethencourt, y a los dos hijos del matrimonio. El catalán estuvo fugado durante algo más de año y medio para no atender el requerimiento del juzgado canario que vio su causa y estar en contra de la pena que debía asumir.

Su ex mujer ha aparecido en esta semana en la revista Lecturas para conceder una entrevista en la que ofrece el testimonio de cómo ha sido su vida con El Yoyas durante estos últimos años en los que pese a tener ya vidas separadas los mensajes que le enviaba eran siempre amenazadores. Mientras ha estado fugado ha vivido en continuo pánico, temiendo que en cualquier momento pudiera aparecer en su casa, aunque fuera improbable. Y todavía el terror sobrevuela en su familia, es la pesadilla de nunca acabar. Con su aparición Fayna (a la que no le van a faltar propuestas para aparecer en televisión) quiere convertirse en ejemplo y ánimo de todas las mujeres que se encuentren sometidas a amenazas o malos tratos. "Va a morir matando, seguirá a por mí", reconoce con gran inquietud.

Carlos Navarro 'El Yoyas' / Europa Press

La ex de El Yoyas admite que "sigue estando en shock" porque la detención ha hecho revivir recuerdo. Las noticias de estos días han sido "un pico" en su estado de ansiedad. Al saber de su detención se quedó "paralizada", e incluso tiene secuelas físicas de ese momento en el que el cuerpo no sabía cómo reaccionar. Tras la detención de hace una semana (la policía comunicó con ella de madrugada) entiende que se ha hecho justicia pero sigue reviviendo todo, pensando que regresará y que este no va a ser el fin de su terrible historia.

Ha tenido margen de tranquilidad por residir en Gran Canaria, lo que dificultaba los movimientos del fugado, de haber vivido en la Península asegura que incluso "no estaría", por el grado de ansiedad que sufre. A lo largo de los 19 meses en que el ex de Fayna ha estado huido la Policía Nacional también vigilaba de cerca el entorno de ella para que no hubiera posibilidad de que apareciera en Canarias y quisiera tomar represalias. De todas formas El Yoyas se había blindado en la casa de unos amigos donde estaba escondido. No iba en principio a moverse de la casa de campo en la localidad barcelonesa de Torre de Claramunt.

Fayna sigue impactada con todo lo ocurrido, tras tantos años de sufrimiento en su hogar.