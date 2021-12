El festival de Eurovisión Junior de hoy domingo y sus favoritos

París acoge hoy la gala presencial de Eurovisión Junior 2021 (La 1, a las cuatro de la tarde), tras la pasada edición en que los participantes actuaron en intervenciones grabadas desde sus respectivos países. Hoy intervienen más países que nunca en este encuentro musical infantil, 19 países.

El joven representante español, el barcelonés Levi Díaz, ganador de La Voz kids, de 13 años, participa en el número 16º, por el final, como deseaba la expedición española. Reír, el animado tema de TVE, aspira a estar en la zona alta, con Rusia y Armenia como las dos canciones favoritas en principio.

Tony Aguilar yJulia Varela, los comentaristas de Eurovisión, vuelven a ser los narradores y la portavoz de los puntos españoles será Lucía Arcos, una de las bailarinas de Levi. El cantante se ha preparado con la coach vocal Natalia Calderón; la directora artística Marie Sophie Kreissl y la coreógrafa Vicky Gómez.

En la web oficial del festival, JuniorEurovision.tv, se puede votar gratis hasta el inicio del festival por las canciones favorita, incluida la española. Los puntos definitivos van al 50% del jurado de cada país y del público a través de la web y el teléfono, que se abrirán tras cantar los 19 aspirantes.

Los favoritos de esta tarde se encuentran en el este. Con una bicicleta estática y con ritmo pop electrónica la candidata mejor posicionada es Tany Mezhentseve, de Rusia (actúa la 7º), con un título en francés, Mon ami. En 9º lugar, el otro tema que está gustando más, Armenia, Qami Qami, con Malena. Ucrania, 12ª, es la tercera en liza con Vazhil a cargo de Olena Usenko, con España y Francia a continuación. Enzo es el representante galo con Tic Tac, que busca suceder a su paisana Valentina.

Orden de intervención

1 Alemania Pauline Imagine Us 2 Georgia Niko Kajaia Let’s Count The Smiles

3 Polonia Sara James Somebody 4 Malta Ike & Kaya My Home 5 Italia Elisabetta Lizza Specchio (Mirror On The Wall) 6 Bulgaria Denislava & Martin Voice Of Love 7 Rusia Tanya Mezhentseva Mon Ami 8 Irlanda Maiú Levi Lawlor Saor (Disappear) 9 Armenia Maléna Qami Qami 10 Kazajistán Alinur Khamzin & Beknur Zhanibekuly Ertegı Älemı (Fairy World)

11 Albania Anna Gjebrea Stand By You 12 Ucrania Olena Usenko Vazhil 13 Francia Enzo Tic Tac 14 Azerbaiyán Sona Azizova One Of Those Days 15 Países Bajos Ayana Mata Sugu Aō Ne 16 España Levi Díaz Reír

17 Serbia Jovana & Dunja Oči Deteta (Children’s Eyes)

18 Macedonia del Norte Dajte Muzika Green Forces

19 Portugal Simão Oliveira O Rapaz