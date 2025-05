De finalista de 'Operación Triunfo' a trabajar de camarero en un bar: "Uno tiene que pagar el alquiler"

En el universo de Operación Triunfo hay historias de éxito que han marcado a varias generaciones. Desde su estreno hace más de veinte años, el popular talent show de la televisión española ha sido la cuna de artistas que hoy lideran la industria musical nacional. Nombres como David Bisbal, Manuel Carrasco o, más recientemente, Aitana y Lola Índigo, son ejemplos de cómo este formato puede catapultar carreras al estrellato.

No obstante, no todos los concursantes logran ese mismo destino. Aunque el escaparate de OT puede abrir puertas, son muchos los que no logran consolidar una trayectoria profesional estable en el mundo de la música. Algunos redirigen sus pasos hacia otros ámbitos como la composición, la producción o la actuación. Y otros se ven obligados a compaginar su vocación artística con otros trabajos para poder sostenerse económicamente.

Ese es el caso de Lucas Curotto, finalista de Operación Triunfo 2023, quien logró una destacada quinta posición en el concurso. A pesar de haber lanzado un disco y estar inmerso en una gira nacional, la realidad económica ha golpeado al joven artista uruguayo, que actualmente trabaja como camarero en un bar del barrio de Chamberí, en Madrid.

Ante la repercusión de la noticia, el propio Lucas ha querido pronunciarse públicamente a través de un vídeo en redes sociales, donde explicó los motivos detrás de su decisión y lanzó un mensaje de ánimo y realismo a quienes, como él, persiguen un sueño artístico.

"Uno tiene que pagar el alquiler, tiene que seguir adelante y vivir. Llegó un momento en el que dije: con la música no puedo dedicarme únicamente a esto. Así que hay que currar, buscarse la vida y seguir”, confiesa con sinceridad.

Lejos de adoptar un tono desanimado, Lucas se muestra agradecido por las oportunidades que ha tenido y por el cariño del público que lo sigue apoyando. “Sigo dedicándome a la música, que es mi sueño y jamás voy a dejar de luchar por él. Me siento un privilegiado de poder hacerlo, aunque también tenga otro trabajo. Estoy contento y orgulloso, tanto por mi carrera como por donde estoy ahora trabajando”.

Aprovechó también el momento para lanzar un mensaje de empatía y visibilización hacia otros artistas que atraviesan situaciones similares: “Quiero motivar a muchos que están en lo mismo. Esto pasa, es normal. La música es lo más lindo que hay, pero también es un camino muy complicado. No tiene nada de malo volver a hacer algo fuera de la música. Estoy aprendiendo, creciendo y conociendo gente increíble. La vida es eso: te caes, te levantas y así es como uno crece”.

En tiempos donde el éxito parece medirse únicamente por la fama o los ingresos, Lucas Curotto recuerda con honestidad que el camino artístico está lleno de obstáculos, y que el trabajo digno en cualquier ámbito no debe avergonzar a nadie. Su testimonio se suma al de tantos jóvenes que luchan por cumplir sus sueños sin renunciar a la realidad.