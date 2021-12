Cuatro y los formatos fallidos

La franja matinal y el mediodía están siendo un auténtico dolor de muelas para los programadores de Cuatro. El segundo canal de Mediaset no levanta cabeza y sigue aún por detrás de su principal competidor, la Sexta, quien llega a triplicar los datos de audiencia de Cuatro con su programa despertador Aruser@s. Dada por perdida la franja matinal, Mediaset intenta recuperar distancia en el mediodía, donde acaba de estrenar First Dates Café.

El dating show de Cuatro se desdobla para instalarse en el mediodía. Este espacio que funciona desde hace años en el access prime time de la cadena pretende reflotar uno de los talones de Aquiles de Cuatro. Con Jesús Vázquez al mando, First Dates Café llega para mejorar los datos de audiencia de la cadena y acercarse a los registros de la Sexta, que si cuenta con una parrilla afianzada, tanto en la franja matinal como en el mediodía. Tras el fracaso de Los teloneros, el estreno de A simple vista, concurso presentado por Paz Padilla, apenas ha logrado alcanzar el 2% de share en sus dos semanas de emisión. A simple vista ha sido la última opción para los espectadores, situándose por detrás de los documentales de La 2.

La nueva versión de First Dates cuenta con un equipo distinto al de la versión original. Jesús Vázquez comanda el dating show que también ha incorporado a nuevos camareros. First Dates Café convivirá de manera simultánea con el espacio que desde hace años presenta Carlos Sobera en el access prime time. Por lo tanto, la llegada de uno no significa la desaparición del otro. Ni mucho menos. De momento, el arranque de First Dates Café sigue en consonancia con los formatos que le precedían. Su estreno, con un 2,9% de share, no mejora los datos obtenidos por Los teloneros y son muy similares a los registrados por A simple vista.

La acogida por parte del público está siendo insignificante si lo comparamos con el 10% de share que suele marcar el formato original que presenta Carlos Sobera. First Dates Café se sitúa muy por detrás de las propuestas con las que compite en su franja horaria. El dating show está muy lejos del 19,9% de La ruleta de la suerte, el 15,6% de Ya es mediodía o el 11,8% de Al rojo vivo, su principal competidor. Incluso Corazón en La 1 casi le dobla con un 5,4%. El estreno no ha sido nada esperanzador y solo el tiempo dirá si la cadena saca provecho en el mediodía a uno de sus formatos más destacados.

Anteriormente tampoco funcionó en esa franja el programa Los teloneros. Cuatro quiso sacar rédito de los pupilos de Risto Mejide en Todo es mentira, pero la prueba no resultó satisfactoria. El espacio presentado por Antonio Costelo, Miguel Lago y Carme Chaparro obtuvo una media de audiencia por debajo del 3% durante el mes y medio que se mantuvo en la programación. Los pobres registros obligaron a Cuatro a buscar otra fórmula que por el momento tampoco soluciona First Dates Café.

Otra de las apuestas de Mediaset para la presente temporada televisiva fue el lanzamiento de Alta tensión. El concurso presentado por Christian Gálvez no pudo ni por asomo competir con Pasapalabra, razón por la que fue desplazado del access prime time al mediodía de Cuatro. Una decisión que lo colocaba en un lugar residual. Sus datos son algo mejores que los de First Dates Café, pero tampoco cumple con las expectativas, situándose entre los 3,5 y 4,5 puntos de share. De esta manera, se confirma la estigmatización que sufre un presentador cuando su nombre queda ligado a un programa. Es el caso de Christian Gálvez que ha comprobado que fuera de Pasapalabra hace mucho frío.

La franja matinal y el mediodía es uno de los asuntos pendientes del segundo canal de Mediaset. Cuatro registra una media de 5,5% de cuota de pantalla, ligeramente superado por la Sexta que alcanza el 6,3%. La mañana de Cuatro se ha convertido en una especie de desván donde se ha ido programando los espacios que menos éxito han tenido en Mediaset. Es el caso del concurso El bribón o el fallido regreso de El precio justo. Las reposiciones de la serie de acción Alerta cobra ponen de manifiesto la apuesta por el menor coste posible para una franja que echa de menos la producción propia de un espacio matinal que pueda competir o acercarse a los números de El programa de Ana Rosa, Espejo público o Aruser@s. Ese hueco estaba ocupado hace unos años por Las mañanas de Cuatro, un matinal que perdió fuelle hasta llegar a la desaparición.

Tampoco ayudan los múltiples cambios que se introducen en la programación de Cuatro. Su más inmediato competidor, la Sexta cuenta con una parrilla perfectamente definida. La mezcla de humor y actualidad carbura con el equipo de Alfonso Arús en su programa despertador. Mientras que el análisis de la actualidad política, con una versión afín a la izquierda, consolida desde hace años a Ferreras y Al rojo vivo.