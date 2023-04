La foto de Shakira que va a herir a Piqué más que sus canciones

La contundente victoria del Real Madrid en el clásico copero ha dejado al FC Barcelona fuera de la competición y a Gerard Piqué como carne de un meme protagonizado por su ex, la cantante colombiana Shakira. Se trata de una fotografía de la artista de Barranquilla en la que aparece señalando el resultado del partido 0-4. Un meme que ataca directamente a Gerard Piqué, uno de los jugadores con más sangre culé que ha jugado en el FC Barcelona en los últimos años.

La imagen de Shakira que se ha hecho viral data de seis años atrás. La cantante, que acaba de abandonar Barcelona para instalarse en Miami, ha protagonizado sin querer uno de los memes más destacados de la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El partido ha sido seguido de manera masiva por los espectadores con una media de 5,5 millones y un 40,7 de cuota de pantalla. Unas cifras que otorgaron un liderato esperado para La 1 de TVE debido a la trascendencia del partido.

Seguro que muchos internautas han accedido al perfil de Shakira en busca de la fotografía y no la han encontrado. La instantánea no se debe a que la artista haya vaticinado el resultado del partido, sino que se corresponde con un post que subió la cantante con motivo de su 40 cumpleaños. Ahora se ha convertido, sin querer, en un nuevo dardo para su ex Gerard Piqué. Shakira, la nueva aliada del madridismo.