El fracaso del 'Un, dos, tres' en Twitch revela la fuerza de la television

Quizá no fuera el mejor formato para revivirlo entre jóvenes… pero lo que sí es seguro es que estando la televisión, Twitch no va a ser la mejor plataforma para un programa de entretenimiento. Al menos, no va a ser en la que más gente lo verá. Porque por más que se hable de bajada de consumo, por más que muchos quieran matar a la televisión tradicional… lo cierto es que no hay mejor escaparate y pantalla que llegue a más espectadores que la de la televisión en abierto. Y lo del Un, dos, tres en Twitch ha sido el enésimo ejemplo.

Llamó mucho la atención cuando en la última edición del Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), la superestrella digital The Grefg (uno de los streamers españoles con más seguidores en todo el mundo) anunciaba que recuperaría el icónico Un, dos, tres para emitirlo en su canal de Twitch. Adaptándolo, claro está, a los nuevos tiempos twitcheros, a los códigos de la muchachada y con otros influencers idolatrados por ese público que en muchos casos no supera la mayoría de edad.

El experimento, cuanto menos, era interesante. Es uno de los formatos más exitosos de la televisión, aunque descansa desde hacía casi dos décadas… probablemente porque ya no es un formato de nuestro tiempo. Los que hacen (buena) televisión lo saben y quizá por eso no han picado el anzuelo de la nostalgia recuperando el famoso programa del gran Chicho Ibáñez Serrador. Lo que una vez fue bueno, mejor no destrozarlo años después.

Y es que la vuelta del Un, dos, tres en Twitch ha sido un despropósito de principio a fin. En parte, porque hacer buena televisión es muy complicado (que se lo digan a Ibáñez Serrador) y, en parte, porque los streamers terminan haciendo siempre lo mismo: mismas bromas, mismo tipo de decorados, misma iluminación…

The Grefg, que es uno de los streamers de mayor éxito y que mejor conecta con la audiencia, se vio superado en su intento de hacer entretenimiento a lo grande, como se hace en televisión. Le quedó una emisión sin ritmo, aburrida… y lo que es peor para un formato tan legendario como el ‘Un, dos, tres’: regresó para ser visto por apenas 60.000 usuarios. Muchos de ellos, de otros países, ya que la emisión en Twitch puede ser vista desde cualquier parte del mundo.

Cinco horas de tedio, plagados de influencers y de algunos rostros televisivos conocidos que se dejaron ver por allí (como Xavier Deltell, Mayra Gómez Kemp, Miriam Díaz Aroca…) con momentos en los que la audiencia bajaba de 40.000 seguidores.

Apena ver que un formato tan histórico haya vuelto así y resulta inevitable comparar las cifras obtenidas por The Grefg en Twitch con las logradas a esa misma hora en televisión. En Antena 3, Pasapalabra promediaba este jueves más de 2 millones de espectadores, congregando en los minutos finales del programa a más de 3,3 millones de personas que veían el rosco a la vez.

En Telecinco, el concurso Reacción en cadena registraba 1,2 millones de media.

En La 1, tanto el concurso de El cazador como Aquí la tierra superaban el millón de espectadores cada uno.

Cifras colosales en comparación con las arrojadas por la emisión del Un, dos, tres en Twitch y que siguen dando una idea de la fortaleza de la pequeña pantalla que, además, logra cada día conquistar los trending topics de las redes sociales con sus programas y personajes.

Quizá haya anunciantes como Ibercaja o Grefusa (omnipresentes durante toda la emisión del programa) que al saber la exigua repercusión de los contenidos en Twitch se replanteen si merece la pena tal inversión y si medios más tradicionales no son escaparates más eficaces para sus productos que esta plataforma cuyo consumo ha caído en picado en el último año.

La mayor parte de los streamers más seguidos han perdido más de la mitad de seguimiento en sus directos. Si hace un año era habitual verles superar los 100.000 usuarios de media en sus directos, ahora casi lo excepcional es que superen los 50.000 o 60.000 seguidores.

Esto explica bien que reyes de internet como The Grefg, Ibai Llanos, Auronplay, El Rubius… se dejen ver cada vez más por los medios tradicionales, en especial por la televisión: participando en programas, siendo entrevistados… y que intenten llevar a sus canales de Twitch formatos propios de la televisión, como el ‘Un, dos, tres’ o las campanadas de Nochevieja.

Parece ser que el futuro de Twitch… es la televisión.