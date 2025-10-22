Gala de los premios Radiolé, estos son los galardonados y participantes
José Mercé, Pastora Soler o Chambao actúan esta noche con la conducción de la gala por Joaquín Hurtado y La Húngara
José Mercé, el niño que siguió jugando
Pastora Soler, Pili para sus paisanos de Coria, el relato en el escenario de treinta años
La undécima edición de los Premios Radiolé se celebrará este miércoles en el Cartuja Center de Sevilla, a partir de las 21.00 horas, reconociendo las contribuciones destacadas en la música española de los últimos años.
Presentada por Joaquín Hurtado, subdirector de Radiolé y Cadena Dial, y la artista La Húngara, la gala distinguirá a figuras como José Mercé, Pastora Soler, India Martínez, María Peláe, Los Caños y Chambao, así como a nombres emergentes como Maki y el dúo María Artés y LaChispa. Se otorgan esta noche premios especiales. El de Honor, a María Vidal; y el de Temple y Pureza a Lela Soto Sordera.
La música en directo será un elemento central de la velada con actuaciones de los galardonados y artistas invitados como Antoñito Molina, Los Rebujitos, Alejandro Astola, Laura Gallego, Ismael González y Ginés González.
La gala Radiolé homenajea a trayectorias consolidadas con la proyección de nuevos talentos, en un escenario ampliado respecto a ediciones anteriores para acomodar un evento de mayor envergadura. La producción enfatiza la diversidad del panorama musical español por antonomasia, desde el flamenco hasta el pop y el indie, como señala Hurtado sobre el especial acontecimiento de hoy.
La alfombra roja se iniciará a las 19.30 horas y pasarán quienes actúan, los premiados y amigos como Pastora Soler, India Martínez, María Peláe, José Mercé, Los Caños y Chambao, junto a Falete, Kike & Manu o el actor Alberto López, ademas de otros invitados del ámbito cultural y televisivo.
La gala incorporará un componente solidario mediante la colaboración con la asociación Pulseras Rosas, destinada a visibilizar y apoyar las necesidades de pacientes oncológicos en todas las fases de su tratamiento.
