Una conocida presentadora de realities dictamina quién debe ser el ganador de 'Supervivientes': "Montoya te atraviesa el corazón"

Supervivientes 2025 apura los días para su gran final. Tan solo cuatro robinsones regresarán a España como finalistas y la primera de esas plazas ya tiene nombre. Se trata de José Carlos Montoya, quien ha conseguido alzarse con el collar de líder durante la última emisión de Conexión Honduras. Una hazaña aplaudida por toda una institución en el mundo de la telerrealidad, para quien el utrerano se ha convertido en el concursante revelación.

En la presente edición, el perfil de Instagram de Mercedes Milá se ha llenado de publicaciones referentes al reality de supervivencia y, más concretamente, de halagos hacia el exparticipante de La isla de las tentaciones. "Esta tarde estaba viendo una prueba complicada de anoche", ha comenzado diciendo la que fuera presentadora de Gran Hermano, en referencia a la gala del pasado domingo.

"La prueba se las traía, como las 100 restante que han ido creando semana a semana los excelentes profesionales que trabajan en Supervivientes y la tensión era absoluta", opinaba Milá sobre el juego de líder que enfrentó a los concursantes que aún continúan en Honduras: Montoya, Anita, Álvaro Muñoz Escassi, Damián Quintero y Borja González.

"Tendrán que colocar las manos en los asideros de colores, que cada vez serán más bajos, y el que más tiempo aguante será el que gane", describía Laura Madrueño sobre la prueba con la que se elegiría al primer finalista de la edición. Así, el juego dio comienzo y, a los 12 minutos, la presentadora ordenó que levantaran una de sus piernas. En ese momento cayó Anita Williams y, más tarde, Damián y Borja.

"Han quedado solo dos concursantes enfrentados: Escassi y Montoya. Cuando Escassi no ha aguantado más y ha caído al agua, mi grito y mi aplauso en la soledad de mi casa ha despertado a Scott [su perro] que ha dado un brinco y ha empezado a ladrar como un loco. No ha debido entender nada el animalito...", ha expresado la catalana sobre el triunfo del utrerano ante sus más de 360.000 seguidores en Instagram (@mercedesmila).

"El ganador de esta endemoniada prueba ganaba el liderazgo del programa y a una semana de la Gran Final, la inmunidad en las nominaciones", recordaba Milá. "Mi Montoya ha ganado un collar de líder en una prueba que requería un aguante fisico inverosímil", alababa la presentadora, antes de destacar asimismo la labor de la productora del programa.

El concursante "flamenco" que ha conquistado a Mercedes Milá

Lo cierto es que en las últimas semanas, Mercedes Milá no ha ocultado ni su pasión por el programa de Telecinco ni el hecho de que, para ella, Montoya es el merecido ganador de esta edición. "Montoya es mi concursante preferido en un programa que me tiene atrapada. Montoya es flamenco y no soporta las malediciones [sic], como él dice. Entró en Supervivientes sin despedirse de otro programa de éxito en la cadena, donde sufrió una puñalada en el corazón de su chica y se hizo mundialmente famoso", destacaba Milá en otra de sus publicaciones.

Además, la periodista no solo celebra sus triunfos, sino que tampoco puede resistirse al ingenio del utrerano: "Habla muy deprisa y a veces parece que ni él sabe muy bien lo que ha dicho. A mí me hace siempre gracia y a veces me llego a reír con tantas ganas que provoco que Scott se despierte asustado".

Independientemente del puesto que alcance Montoya en la final del próximo martes 17 de junio, Milá se confiesa una admiradora de por vida. "Para mí es un ser que te atraviesa el corazón, el mío ya no tiene remedio. Estoy segurísima de que no voy a ser la única que lo ama y que a estas alturas de Supervivientes sabemos que ya ni nos importará que gane o pierda este extraordinario programa", concluye.