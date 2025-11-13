Grammy Latinos 2025: dónde y cuándo ver por TV la gala en la que Sergio Ramos será uno de los protagonistas

A pocas horas de que empiece la noche más esperada de la música latina, la expectación se mantiene en el aire. La 26ª edición de los Grammy Latinos se celebra este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Arena de Las Vegas, escenario sobre el que se reunirán importantes estrellas del panorama musical. Además, la gala de este año contará con el futbolista y cantante Sergio Ramos como uno de los presentadores que anunciarán a los ganadores de los esperados premios.

El defensa andaluz se une así a un elenco formado por otros artistas internacionales como Enrique Bunbury, Mon Laferte, Carlos Rivera o Nicki Nicole para entregar los galardones. Por su parte, Maluma y Roselyn Sánchez serán los encargados de conducir esta esperada edición que, entre numerosas sorpresa, contará con las actuaciones en vivo de Bad Bunny, Karol G, Aitana, Marco Antonio Solís, Morat, Los Tigres del Norte, Gloria Estefan o Raphael. Este último además ha sido homenajeado como Persona del Año 2025, por su trayectoria e impacto en el mundo de la música. Todo ello, augura la llegada de una noche espectacular.

¿Cuándo y dónde ver los Grammy Latinos?

Como decíamos, el evento tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas (Nevada). En concreto, el MGM Gran Arena acogerá este encuentro el jueves 13 de noviembre a las 20:00 (hora local), con una duración estimada en torno a las tres horas. Por lo tanto, en España, se podrá disfrutar a partir de las 02:00 horas de la madrugada, ya confecha de 14 de noviembre (01:00 horas en Canarias).

Asimismo, todos aquellos que quieran seguir la gala en directo podrán hacerlo a través de Movistar+. Existen también otros canales para disfrutar de toda la cobertura disponible, como las redes sociales de TelevisaUnivision, además de la página web y las redes sociales de los propios Grammy Latinos.

¿Quién actuará en la gala de los Grammy Latinos?

La inclusión de Sergio Ramos como presentador de los Grammy Latinos responde al creciente interés que el futbolista ha mostrado, precisamente, por la industria musica. En este sentido, hace solo unos meses lanzó su primer sencillo en solitario, Cibeles (2025), una canción en la que, además de rendir homenaje al Real Madrid, enaltece los valores que han marcado su carrera deportiva.

Este jueves 13 de noviembre habrá un total de 60 categorías en competencia y un cartel de artistas que promete una velada única. Bad Bunny es uno de los claros favoritos, con 12 nominaciones por su álbum 'Debí tirar más fotos'. Nos encontramos así ante una edición muy especial, en la que las actuaciones musicales marcarán el ritmo de la noche. Pero ¿qué estrellas brillarán desde Las Vegas llegado el momento? A continuación, mostramos una lista con algunos de los nombres más esperados: