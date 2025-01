Víctor Elías, historia de un juguete casi roto: "Los Serrano' me mantuvo en pie"

El actor y músico Víctor Elías, que acaba de publicar su primer libro, Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto, afirma que la serie de Los Serrano lo mantuvo en pie y lo sostuvo en los momentos más complicados de su infancia y adolescencia.

"Los Serrano fue la parte que me sostuvo, me mantuvo en pie y permitió que en ciertos momentos me pudiera salir de la realidad que tenía en casa para poder meterme en esa burbujita. Es esa parte, también, que me hizo persona", relata Elías (Madrid, 1991) a EFE en una entrevista con motivo de la presentación en Málaga de su novela.

El actor, conocido sobre todo por interpretar el papel de Guille en esta icónica serie de televisión, habla en este libro, entre otras cosas, de su infancia, que no fue sencilla por los problemas de sus padres con el alcohol.

Una infancia dura

Aunque el madrileño advierte que resumir una vida en pocas líneas no es lo más acertado -para ello está su libro-, detalla que empezó en el teatro de pequeño gracias a su madre, que era actriz. En casa, tanto ella como su padre tenían problemas con el alcoholismo.

Cuando se separaron, la situación no mejoró y llegó a denunciar a su madre por agresiones derivadas de su adicción a esta sustancia. Entonces fue a vivir con sus tíos, donde encontró apoyo y una vida más estable.

"Fue una infancia dura, pero como por desgracia la sufren muchos niños. Solo que yo he tenido la oportunidad de poder contarlo. Yo he tenido ese altavoz que me ha brindado la vida", señala.

Su padre falleció cuando él tenía 16 años y pocos años después probó por primera vez las drogas.

Huir de uno mismo

En 'Yo sostenido: Historia de un juguete casi roto', el músico y actor reflexiona también sobre sus propias adicciones.

"Cuando has tenido una familia desestructurada y lo has vivido en casa siempre hay una pequeña predisposición. Yo no creo que tuviera un detonante concreto. Simplemente, un poco quizás las ganas de huir de uno mismo y de querer escapar", expresa antes de precisar que se ha recuperado de las adicciones en grupos de terapia y no en un centro de desintoxicación, como han difundido algunos medios de comunicación.

Preguntado sobre qué le ayudó a sobrellevar esta y otras dificultades personales, cuenta que su mayor apoyo lo encontró en su familia, en sus amigos, en Los Serrano y, a partir de la adolescencia, en la música, que le ha salvado de ser un "juguete roto".

"Yo tengo la inmensa suerte de que nunca me he sentido juguete roto porque llegó a mi vida la música y eso es lo que me ha permitido poder contar la historia desde este lugar. A veces es la sociedad a la que te obliga a sentirte así y, sin embargo, yo tengo la suerte de poder contarlo desde un lugar muy afortunado", confiesa.

Las adicciones, desde otro punto de vista

El actor y músico sostiene que, a su juicio, es importante tener presente que la adicción es "una enfermedad mental más" y que, por tanto, debe ser tratada como tal.

"La adicción se presenta de muchas formas. No es solo el consumo de drogas, sino redes sociales, sexo, comida, deporte, trabajo… Todo aquello que uses de manera compulsiva o que uses como para salir de ti mismo podría ser un problema considerado adicción", asevera.

Elías opina, además, que las adicciones deberían verse desde otro punto de vista.

"El problema que tenemos es que quizás a la persona que sufre esta enfermedad le da vergüenza decirlo, porque vivimos en una sociedad en la que parece que está muy bien visto beber o consumir en exceso, pero hay veces en las que algunas de esas personas pueden no saber parar. Y yo creo que el tema está en dejar de señalar y de juzgar a quien por lo que sea no lo hace", sostiene.

Un aprendizaje

De todo este proceso, el madrileño se ha llevado como aprendizaje estar con él mismo y escuchar sus necesidades.

"Muchas veces también lo que te lleva al proceso de consumo es el no pararte pensar cómo estás, ver si estás preparado para enfrentarte algo. Y ahora ha aprendido un poco a pararme y escucharme", confiesa.

Pero a pesar de haber tenido una vida complicada, Elías asegura que, aunque hay cosas de su pasado que le dan rabia, no se arrepiente de nada.

"A mi yo pequeño le diría que viviera igual, que intentara tener un poquito más de cautela. Quizás, que intentara ver las piedras con las que va a tropezar un pelín antes, pero sin dejar de vivir y de disfrutar. Me gustaría que entendiera que al final todo pasa por algo, porque me siento muy afortunado y muy agradecido, así que le diría que todo irá bien", concluye.