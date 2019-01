El huevo de Canal Sur al margen del Parlamento

Treinta años después de comenzar sus emisiones, en el momento de proclamarse un presidente andaluz del PP, Canal Sur estaba emitiendo en ese instante... una receta de huevo de avestruz con jamón, de un restaurante de Dos Hermanas. "Son muy gordos mis huevos, Modesto", proclamaba el ventero a Modesto Barragán, director y conductor de Andalucía Directo (espacio de una productora de ex directivos de la era dura de control de la RTVA) mientras se sobreimpresionaba la noticia de la elección de Juan Manuel Moreno Bonilla.

Treinta años y 4.000 millones de euros después, con una empresa que cuesta 383.000 euros al día, los andaluces interesados en conocer la decisiva actualidad estaban llamados a dirigirse a un rincón de la TDT (a un canal, el último en llegar, que en la mayoría de las casas se tiene en un número ignoto del mando) o a optar por alguna cadena privada como el Al rojo vivo especial de La Sexta, cadena que sigue estando en el momento adecuado y con la intensidad necesaria, para credibilidad de ellos, sesgos aparte, y sonrojo para las cadenas públicas.La retransmisión de la investidura se ofreció a través del invisible segundo canal, Andalucía TV (0,4% de audiencia). De nada sirvieron las quejas de colectivos de trabajadores de la corporación autonómica. La franja de tarde de Canal Sur, el horario más visto de la autonómica a estas alturas, prácticamente obvió lo que sucedía en el Parlamento, remitiéndose al adelanto del Noticias 2, a las ocho de la tarde. Para este jueves a las 20.30 la RTVA ofrece la primera entrevista al nuevo presidente.

Durante La tarde, aquí y ahora se mantuvo una ventana lateral muda que invitaba al espectador despistado a dirigirse a un tal "ATV", a Andalucía TV, tal como había sucedido en la franja matinal.

Vox ha investido a Juan y Medio para que sea el guía de Canal Sur en estos nuevos tiempos y el millonario presentador almeriense dejaba caer su sarcasmo ayer diciendo que estaba dándole de comer al caballo. Mientras la ex presidenta Susana Díaz pronunciaba su discurso en Canal Sur estaban celebrando los índices de audiencia de su dating-show de mayores y repartía piruletas entre el público llegado de San Pedro de Alcántara. La hora y media parlamentaria fue suplida por la actuación de Mäbu, hija de Sergio y Estíbaliz, y la búsqueda de pareja de una señora de El Ejido, Encarna, durante media hora; y de José, de Chilches (Jaén), otra media hora más.

El pasado viernes un invitado a La tarde, aquí y ahora ya mostró su apoyo abierto en nombre de muchos espectadores: "que dure el programa, que no intenten los políticos en quitarlo".

Andalucía Directo, por su parte dedicó su primer media hora al rescate de Julen y rebajando el tono en siguientes segmentos (bulo de secuestros en Lepe y sustancias cancerígenas en los tickets de compra, la desaparición de un anciano en Marchena, entre otros asuntos), mientras el futuro de Andalucía se estaba gestando en otra parte.

Lo que dicen profesionales de la RTVA

El colectivo de la Agrupación de Trabajadores de Canal Sur en la noche del miércoles enviaba este comunicado a raíz de esta programación:

"¡Qué pena! Un momento histórico. La primera vez que un presidente no socialista llega a San Telmo y la dirección de la RTVA no ha estado a la altura. Semejante acontecimiento debía haber tenido la máxima prioridad y un despliegue acorde y la dirección se ha limitado a ofrecer lo estrictamente necesario y por Andalucía Televisión. ¿Por qué no por Canal Sur? ¿Por qué no hemos podido hacer las cosas de manera digna? No nos valen los argumentos de que así se ha hecho otras veces. Esta vez, señores de la dirección, NO era cualquier otra vez. Y eso requería de un esfuerzo especial. Si no estamos para esto, ¿para qué estamos?

¿Una RTVA pública de calidad? ¿Qué entiende nuestra dirección por una televisión pública y de calidad? En estos momentos cruciales para nuestra región le da la misma importancia a la investidura del Presidente de la Junta (repetimos, el primero no socialista en 37 años) que a un partido de fútbol de segunda.

A la Agrupacion de Trabajadores de Canal Sur nos da vergüenza reconocerlo, pero, además de ese error, nuestra cobertura técnica no ha estado a la altura. Cualquier tele privada y pública ha dado mejor imagen que nosotros: ¿un presentador con un micrófono de mano dando inicio a un informativo? ¿en serio que no podíamos haberlo organizado de otra manera? Más parece falta de capacidad de la Dirección de Informativos, porque no queremos pensar que sea falta de interés. Por suerte, los trabajadores de a pie han estado sobradamente a la altura de los acontecimientos. Son ellos los que, de nuevo, han salvado las circunstancias: técnicos, cámaras, productores, redactores… Gracias a todos y nuestro reconocimiento a su trabajo y las circunstancias en las que las incapacidades de nuestros jefes les han obligado a realizarlo."

También el Consejo Profesional de Canal Sur TV, ha mostrado su desacuerdo con la emisióndel debate de investidura a través de ATV en vez de en Canal Sur TV.

"El Consejo Profesional de Canal Sur TV, órgano colegiado, autónomo e independiente querepresenta a los trabajadores de los Servicios Informativos, muestra (de acuerdo con la opiniónmayoritaria de la Redacción) su disconformidad con la decisión de la Dirección de la cadenapública de emitir el debate de investidura del próximo presidente de la Junta de Andalucía a travésde Andalucía Televisión (ATV) en vez de ofrecerlo en Canal Sur TV".