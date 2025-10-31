Inesperada victoria en 'Supervivientes All Stars', la ex de Kiko Rivera, Jessica Bueno, sorprendió

De Los Molares, Sevilla, a Honduras. Jessica Bueno es tal vez el nombre más revalorizado a raíz de su participación en Supervivientes All Stars, aunque no ha sido la ganadora para dececpión de los seguidores de la ex de Kiko Rivera. La gala final del reality extremo de Telecinco cerró ante 1.233.000 espectadores, 20,8%, cifras lejanas a otras ediciones doradas aunque Supervivientes All Stars sigue siendo un formato que interesa.

La segunda edición de campeones de Supervivientes da paso ahora a Gran Hermano desde el próximo jueves. El formato producido por Bulldog TV consagra a Rubén Torres como ganador tras una reñida final. El conductor, Jorge Javier Vázquez, revalidaba el resultado aunque ha sorprendido este entusiasmo por el bombero que ha terminado siendo el favorito del público. Torres fue seleccionado en su momento para el reality por su aparición en Falso amor, Gloria Camila fue el nombre más destacado, pese a todo, de la edición con sus polémicas con Adara Molinero.

Ambas vieron la final desde el plató de Madrid. Iván González, el "novio de Sofía Suescun", cuya relación con Fani Carbajo revivió el triángulo amoroso de 2018; y Tony Spina, el italiano explosivo aportó humor y conflictos, lo que también se desea en las playas honudreñas. Spina también fue de los que se quedó en puertas de ganar este jueves.

Tony Spina, Miri Pérez-Cabrero, Jessica Bueno y Rubén Torres fueron los finalistas congregados en la palapa de Cayos Cochinos ante la atenta mirada de Laura Madrueño, la presentadora desde allí a lo largo de los 87 días que ha durado la convivencia.

El italiano Spina, veterano de la edición 2019, terminó siendo el cuarto clasificado con un 24% de los votos, declarando con voz entrecortada su "orgullo inmenso" por una trayectoria que, en sus palabras, "le había cambiado la vida" al superar adicciones y prejuicios personales.La estancia en la isla ha sido muy valiosa para él pese a no ganar, que no era tan importante en su caso.

El pulso de la noche se aceleró con los dos juegos decisivos, diseñados para probar no solo la resistencia física sino cómo reaccionar bajo presión. El primer reto, un "encendido de llama" que requería armar un mecanismo de fricción en menos de cinco minutos, clasificó directamente a su vencedor a la final absoluta, eximiéndolo de televotos intermedios. El a la postre ganador, Rubén Torres, bombero murciano de 35 años y subcampeón de la edición 2024, completó la tarea en 3 minutos y 42 segundos, encendiendo la hoguera simbólica y asegurando su boleto al duelo final.

Esto dejó un enfrentamiento entre Jessica Bueno, modelo sevillana de 36 años, conocida por su paso por Gran Hermano VIP, y Miri Pérez-Cabrero, la valenciana de 29 años, ganadora de 2023, para determinar la segunda plaza.

El televoto, resuelto en 45 minutos de tensión en directo, favoreció a Bueno con un 52,3%, eliminando de manera ajustada a Pérez-Cabrero como tercera clasificada, quien, con lágrimas en los ojos, se despidió afirmando: "Me siento ganadora por haber llegado hasta aquí con integridad".

El clímax de la gala, a las dos de la mañana, llegó en el duelo final entre Torres y Bueno, un cara a cara que tan ajustado que hubiera vencido cualquera de los dos. La votación en Mediaset Infinity superó las 1,2 millones de interaccionesy se resolvió casi en un empate técnico.

Torres venció con un 50,8%. momento en el que Madrueño lo elevó como ganador en la palapa, desatando un estallido de abrazos. El de Murcia se lleva cheque simbólico de 50.000 euros que el triunfador dedicó "a los que votaron con coherencia y corazón" mientras que la sevillana como finalista puede presumir de ser un recuperado nombre para los contenidos de Telecinco.