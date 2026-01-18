Jordi Évole con Manuel Carrasco por Londres, "no tenía necesidad de hacerlo"

Jordi Évove ha vuelto abrir la temporada de su programa de entrevistas en La Sexta en Sevilla. En el Cine Cervantes se preestrenaba este martes el programa de hoy domingo, a las 21.30, una entrevista con el cantante onubense Manuel Carrasco. Una charla en profundidad por Londres que acaba en una actuación secreta de ambos en un sótano. Junto a Carrasco la nueva temporada de Lo de Évole contará con sendas entrevistas con Urdangarin, Lola Herrera, Fernando Tejero o Loles León.

–Vamos a lo importante ¿Estará usted en el pregón del Carnaval de Cádiz que pronunciará Manu Sánchez?

–Por supuesto. Ya lo tengo todo listo. El 14 de febrero. Yo descubrí el Carnaval de Cádiz gracias a Manu. Ytambién a mi amigo Luis, de Hospitalet, que todas las mañanas me enlaza con los vídeos. Me tiene al tanto. Acabo de recibir el primero del año. Luis es un fuera de serie. Hay mucha creatividad en la república independiente de Cádiz.

–¿Cuáles son las agrupaciones que más sigue?

–Me encanta la chirigota de El Bizcocho, que es sevillano, ja, ja. Por supuesto admiro a una figura emblemática como Juan Carlos Aragón. Es alguien que podría haber sido lo que le hubiera dado la gana. Mucha gente le pidió que le hiciera letras y él prefería centrarse en el Carnaval y en Cádiz. Son personajes muy inspiradores.

–¿Ya es tradición empezar temporada en Sevilla?

–Ya son dos años, por tanto es una tradición. Lo que me gustaría es no hacer esas presentaciones ni en Madrid ni en Barcelona. Descentralización. El entusiasmo que tú recibes cuando vas a otras ciudades no tiene ni punto de comparación. Comenzar en Sevilla es muy gratificante, de verdad. Se lo agradezco a Manuel Carrasco, a la cadena y a la ciudad.

–También grabó un programa con Manu Sánchez.

–Irá al filo del 28 de febrero. Entre el público estaban tanto Juan Manuel Moreno como María Jesús Montero. Se grabó en junio y hay cosas de actualidad que no aparecieron. El público lo entenderá. Hablo con Manu de todo. Es de las personas más inteligentes que conozco. Siempre que estoy en Sevilla coincido con él. Muchos espectadores se sientan a Lo de Évole, a una hora concreta, para descubrir el personaje, sin idea predefinida de lo que van a ver. Yse ve en familia. Tenemos espectadores con veinte años que me recuerda verme de niño y me dicen “vaya turra que nos dabas en casa, y ahora soy yo el que explica a mis padres los personajes que llevas”. El programa atraviesa generaciones.

–Salvados nació en los primeros años de La Sexta, que cumple 20 años.

–Comencé con Buenafuente y me independicé en 2008. Ha pasado toda una vida para muchos chavales. Creo que Salvados era muy tiktokero, de momentos de vídeos. Me llegan fragmentos cortos de aquellos años. Me los enseña mi hijo.

–De las entrevistas de este año nos resalta...

–La que vamos a grabar con Iñaki Urdangarin. Nos conocemos desde hace muchos años. Nos apetece a los dos, hablar de cómo pasó de ser el yerno de España al ladrón de España. Se está buscando la vida y tiene mucho que contar.

–¿Cuánto tarda en un programa?

–Las entrevistas son un melón por abrir. Depende de muchos factores. Tenemos la suerte de que los invitados vienen con ganas de contarnos cosas. Partimos con esa ventaja. No hay nada ficcionado. Se ha convertido en un lugar donde vienen a confesarse. Me preguntan a veces que cuánto cuestan esas declaraciones. No pagamos nada.

–¿En un plató sería más complicada esa conexión?

–No tiene por qué. Conseguir varios días para que estén con nosotros permite mejor conexión. Como llevar a Loles León a su barrio, la Barceloneta.

–¿Por qué la elección de Londres con Manuel Carrasco?

–Hemos podido pasear y hablar como dos anónimos. Había grabado allí su disco y con esa excusa nos gastamos el dinero. Pasa algo único y es que él se presta a cantar, en uno de esos sótanos de micrófono abierto, donde cada uno canta lo que quiere. No tenía necesidad de hacerlo, pero él se sube al escenario. El aplauso que arranca entre quince británicos que no le conocían es fascinante. Piel de gallina.

–¿De qué nos hablará?

–De todo. Nos habla de dónde procede su humildad. Se crio en una habitación con siete personas, hacinados, y la familia salió adelante con un piso de protección oficial. Un bienestar que lo benefició y lo reconoce.

–La vivienda, el reto de los jóvenes de hoy.

–El problema de la vivienda o se resuelve ya de forma contundente o vamos a tener un atolladero aún mayor.