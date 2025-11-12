Karlos Arguiñano se fija en Juan del Val y relata qué historia personal presentaría al Premio Planeta

Karlos Arguiñano y su hijo Joseba en la presentación de su nuevo libro, 'Cocina para todos', entre los viñedos de las bodegas K5, en Aia

"Tengo una novia de lujo, igual me cae un día el premio Planeta", bromea el chef Karlos Arguiñano en la presentación de su nuevo libro, Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan, un volumen que se ha puesto de largo en las bodegas K5 en la localidad guipuzcoana de Aia, cerca de Zarautz, donde la familia tiene el restaurante. Arguiñano está muy feliz con este nuevo recetario editado por Planeta llamado un año más a ser un éxito de ventas en las fechas navideñas. Su programa en Antena 3 es líder de su franja con más de un millón de seguidores diarios y uno de los contenidos con la cuota más alta que congrega cada día.

Acompañado de la directora de No Ficción de Editorial Planeta, Ángeles Aguilera, Karlos Arguiñano ha bromeado ante la expectación que ha generado este año el Premio Planeta en el que se ha alzado un polemista televisivo, un rostro popular, como Juan del Val con el título Vera, una historia de amor, ambientada en Sevilla.

Para el chef vasco ir de la mano de Planeta en su recetario que sale casi como anuario de culminación de trabajo de estos meses es una garantía de repercusión entre su público, superando los 150.000 ejemplares en la mayor parte de los lanzamientos. Cocina para todo es un auténtico lema de su forma de entender dar de comer: recetas sin grandes complejidades, con productos de cercanía con elaboraciones sanas. Es su forma de entender la divulgación culinaria tras 7.500 programas y 35 años de andadura en la televisión nacional, entre TVE, Telecinco y desde hace diez años, Antena 3. Junto a él su hijo Joseba, que también aparece en el espacio de Antena 3 y que tiene programa propio en la ETB vasca. Sus recetas también se incluyen en el nuevo volumen, como los postres de su hermana, Eva Arguiñano.

El nuevo libro de Karlos Arguiñano entre los viñedos de K5 / A. A.

Una historia del entorno de Arguiñano digna de una novela para el Premio Planeta

Pero a preguntas de esa suposición humorística de ganar el premio Planeta, Arguiñano a través de una pregunta de este periódico ha respondido una de esas historias personales de su entorno que sí merecería la pena contar en algún momento. El cocinero, tras pensar en su círculo de amigos y familiares, ha elegido la vida de una de sus nueras, procedente por vía paterna de Tanzania. "Tengo una nuera, Amaia Jackson, mulata. De padre de Tanzania y madre de Zarautz", recordó.

"Cuando llegó a la familia a mí me hacía ilusión tener nietos negros, Arguiñano Jackson, nacidos en Zarautz, eso es la hostia", ha rememorado el chef. De ahí surge una historia de inclusión y de futuro, con esos nietos que son blancos pero que tiene en ADN toda esa procedencia de África por parte de su abuelo materno. Un árbol genealógico que merecería la pena investigar, aunque Arguiñano ya tiene suficiente con sus negocios, sus fundaciones y su programa diaria antes de meterse en camisa de once varas literaria.