'Kennedy', la serie 'The Crown' tiene su espejo en Estados Unidos con Netflix

Netflix ha dado vía libre en esta semana a la producción de una serie dramática basada en la vida de la familia Kennedy que en su momento se presentó en boceto como The Crown en la alta sociedad estadounidense. El actor Michael Fassbender interpretará al ambicioso patriarca, Joseph Kennedy Sr. El proyecto de la productora Chernin Entertainment lleva por nombre Kennedy y está basado en el libro de Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, de 2020.

La primera temporada contará con ocho episodios y se perfila con que trate sobre el ascenso a la fama política del polémico patriarca, formando a sus hijos para que despuntaran en la política y las altas finanzas, entre celos y traiciones.

’Kennedy revelara las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que forjaron la dinastía más emblemática en la historia de Estados Unidos-

“A partir de la década de 1930, la primera temporada narra el improbable ascenso de Joe (Fassbender ) y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluyendo al rebelde segundo hijo, Jack, quien lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el niño mimado”, detalla la publicación Variety. Ese Jack es el futuro presidente John F. Kennedy, elegido en 1961 y asesinado en Dallas en 1963. El anuncio de la puesta en marcha de esta ficción histórica llega dos años después de que medios de comunicación anunciaran que el proyecto estaba en desarrollo por la plataforma.

En la serie de The Crown el presidente JFK fue interpretado por Michael C. Hall, el protagonista del sanguinario Dexter.

Hace dos años las fuentes que presentaron el proyecto indicaron a Variety que Netflix consideraba la serie como una versión estadounidense de The Crown, la premiada y exitosa serie sobre la corona británica.