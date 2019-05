"Cuando me llamaron de 'La que se avecina' trabajaba de camarero"

Víctor Palmero (Onda, Castellón, 1989) lleva tres temporadas (más la que se está grabando) en Mirador de Montepinar con el papel de Alba. Tras pasar por Con el culo al aire o el serial juvenil Yo quisiera, su interpretación en la comedia más vista, los miércoles en Telecinco, normaliza la transexualidad. Sigue siendo “un auténtico dolor de muelas para su padre ficiticio, Antonio Recio”, representación de todas las intransigencias.

–¿Cómo surgió la llamada de La que se avecina?

–Terminé en la serie Con el culo al aire y al no contar con nada más del mundo de la interpretación estaba trabajando de camarero. En esas recibí la llamada de mi representante contándome que los productores de La que se avecina me ofrecían el papel de hijo de los Recio, que volvía a la serie convertido en una mujer. La primera impresión fue un shock ante la oferta que me propusieron. Me dio algo de vértigo. Nunca había hecho algo así. Me parecía divertido y arriesgado. En un principio sólo iba a ser para un capítulo, pero ese episodio le gustó mucho a Laura y Alberto Caballero y aquí sigo cuatro años después.

–La evolución de su personaje en la serie y su cuota de protagonismo ha ido creciendo paulatinamente ¿Tiene la misma sensación?

–Pues sí. La verdad es que para mí ha sido alucinante. De ser una serie que yo veía con mis padres cuando era jovencito a verme de pronto dentro de ella. Empezar a tener tramas con gente como Jordi Sánchez, José Luis Gil, Nathalie Seseña era algo que nunca me había planteado. Es algo fantástico porque no esperaba trabajar con esos actores con los que tanto me he reído. Hago un personaje que veo que está gustando y para mí es un privilegio formar parte del equipo de La que se avecina.

Alba como icono "Pese al tono de comedia de la serie, nuestro mensaje plural sobre la identidad de género llega a todos los públicos"

–Siendo una comedia sorprende el uso responsable, amable y cotidiano que se hace de la transexualidad a través de su personaje...

–Es de agradecer, al ser una de las series más vistas de España, la ven todo tipo de personas y sus mensajes tienen una gran repercusión. Desde el personaje de Alba se defiende mucho su condición. Creo que de alguna manera ayudamos a normalizar el hecho de que un chico quiera ser una chica, o al revés. Pese al tono de comedia de la serie, nuestro mensaje plural sobre la identidad de género llega a todos los públicos. Es maravilloso y demuestra que desde la comedia televisiva podemos servir de gran ayuda.

–Durante esta 11ª temporada Alba ha dejado de gestionar El Rinconciti ¿Cómo llevará esa pérdida y el consiguiente fracaso en su vida profesional?

–(Risas) Como a toda persona, todo cambio le afecta. Y sabemos que Alba tiene una sensibilidad especial con todo lo sucede a su alrededor. Os aseguro que lo queda de temporada de La que se avecina va ser muy fuerte. Las tramas de Alba darán un giro que nadie espera. Estoy deseando ver esos capítulos.

–La relación sentimental con Enrique Pastor tampoco pasa por un gran momento según vemos…

–Efectivamente. En estos primeros capítulos que hemos visto se han pasado todo el rato discutiendo. De hecho es una relación que está durando bastante para lo que nos tiene acostumbrados. Alba, que acumula un novio por temporada. Tendréis que estar atentos a los futuros episodios de la serie para ver si se soluciona o no.

–La esperada normalización de la relación paterno-filial entre Alba y Antonio Recio, ¿nos tiene reservados alguna sorpresa en esta temporada?

–Creo que a los espectadores les encanta las discusiones que se producen entre el padre y la hija. Puede que haya alguna mejoría con el paso de los capítulos, pero esos follones van a seguir formando parte de las tramas de la serie.

–¿Qué tal es su relación con Jordi Sánchez, Recio, cuando se apagan los focos?

–Jordi es un actor enorme, como vemos por su trabajo. Mi relación con él en la ficción es complicada pero en la vida real, como no podía ser de otra forma con alguien como él, es fantástica.

–¿Cómo lleva el equipo la acogida de los episodios de estreno de una serie, que sigue a diario en canales como FDF o Comedy Central?

–Estamos muy felices y agradecidos a nuestros seguidores. Temíamos el regreso, porque durante el 2018 no se había emitido ningún capítulo de estreno. Habían pasado más de 400 días desde el último capítulo de la décima temporada. Podría haber sido recibida con frialdad y no ha sido así.

–Ahora la competencia es más amplia que nunca.

–Por supuesto, teniendo en cuenta que estamos en la era del streaming, de Netflix, HBO y con la cantidad de series que se han estrenado sin grandes cuotas de audiencia somos unos afortunados por congregar a más de dos millones y medio de personas cada miércoles. Es una suerte y una pasada. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos siguen, porque hay mucha dosis de cariño hacia nuestros personajes. En la actualidad se están produciendo muchos cambios en el consumo televisivo que están afectando a las series yLa que se avecina sigue con fuerza.