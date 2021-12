Luca Onestini, el sorprendente ganador de 'Secret Story'

Luca Onestini se ha proclamado ganador de la primera edición de Secret Story. El hermano de Gianmarco ha protagonizado un reñido duelo con Cristina Porta en el que ha acabado imponiéndose. El italiano se ha llevado los 50.000 euros del premio.

La final del reality permitió a Telecinco liderar su franja con una media del 15,6% de share y 1.706.000 espectadores de media, aunque fue la final de un reality menos vista en Telecinco desde GH Revolution.

La audiencia, por su parte, ha reaccionado con comentarios de todo tipo en las redes sociales. La gran mayoría se muestran sorprendidos tras haber teorizado con Cristina como ganadora -algo que, viendo cómo se ha salvado en todas sus nominaciones, era más que factible-, mientras que otros ya se esperaban que los fans del clan Onestini mostrasen su apoyo en forma del voto masivo que le ha permitido finalmente ganar.

La última gala fue tensa y en plató se vivieron múltiples enfrentamientos. Adara y Miguel, por ejemplo, protagonizaron un fortísimo cara a cara con Luis Rollán. Aunque el momento más tenso se vivió cuando Jorge Javier Vázquez pidió a Lucía Pariente que abandonase el plató y ella se negó. La madre de Alba Carrillo aseguraba que Cristina Porta tenía un bolígrafo en la casa que guardaba detrás de una cámara, y el conductor del programa ha asegurado que estaba mintiendo.

Luca Onestini, Cristina Porta y Gemeliers eran los tres finalistas del reality de Telecinco. Dani y Jesús fueron los primeros en abandonar la casa, y clasificarse en tercer lugar. "Me lo esperaba", ha asegurado Dani y ha explicado el por qué: "Contra un amor como este no se puede luchar". El cantante ha explicado que siempre se tienen esperanzas y aunque "no les gusta bajarse en la tercera parada" es la decisión de la audiencia.