Lydia Lozano y su misterioso problema de salud que le obliga a llevar la mano vendada

Lydia Lozano se convirtió en uno de los fichajes estrella de Mañaneros tras la cancelación de Sálvame. La tertuliana de la crónica rosa, que compagina su labor en el magacín matinal de La 1 con el programa Ni que fuéramos de Canal Quickie, lleva muchos años en el medio donde ha dejado momentos inolvidables.

En Mañaneros, donde se ha reencontrado con Adela González, se ha ganado el cariño de sus compañeros. Cuando la presentadora del magacín felicitaba el año a sus compañeros de La 1 se levantó por sorpresa para tener una mención especial con Lydia Lozano. “A ver, yo voy a mandarle, a darle, un beso grande a Lydia, porque hoy está un poco… un poco ‘pallá’”, ha señalado.

Lydia Lozano, con la mano vendada, tras regresar a 'Mañaneros' después de unos días de descanso. / RTVE

Adela González ha dejado caer que Lydia no ha comenzado el año con buen pie. “Ánimo, que empezamos el año muy bien, solucionando muchas cosas. Me encanta porque Lydia empieza el año como siempre, con alguna lagrimilla y alegría. Quiero que sepas que te queremos un montón, que estamos aquí contigo y que te mandamos mucha energía”, ha explicado.

Lo cierto es que Lydia, tras disfrutar de unos días de descanso, ha reaparecido en el programa con una mano vendada, un detalle que no ha pasado desapercibido para el público y, por supuesto, para sus compañeros. La ex de Sálvame ha pasado por el quirófano aunque se desconoce el motivo de la intervención. “Tengo los dedos como un enchufe”, ha comentado en clave de humor sobre su estado de salud.

Hace una semanas, Lydia ya adelantaba en una pausa publicitaria de Ni que fuéramos que se estaba sometiendo a pruebas médicas. “Hoy me han pinchado en el hombro. Qué desagradable. Tengo varios dolores y no me siento los dedos”, aseguraba sin desvelar más detalles de sus problemas de salud.