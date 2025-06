Manu Carreño y sus favoritos del Mundial de Clubes que va a narrar

Este domingo a las 21.00 arranca en prime time el Mundial de Clubes en Telecinco con el PSG-Atletico de Madrid (antes, en la madrugada, Al Ahly-Inter de Miami, de Messi). Otros doce partidos de la fase previa se ofrecerá entre Cuatro y Telecinco, con la participación también del Real Madrid. Los encuentros de los equipos madrileños son todos a las nueve de la noche. Manu Carreño, la voz de El Larguero de la SER y encargado de las sobremesas de El desmarque, comenta los encuentros junto a Raúl Jimeno Menottinto, con las apreciaciones de Fernando Morientes y Bernd Schuster, todos ellos desde Madrid. A pie de campo están Dani Martidí y Sergio Horas.

–¿Cómo lleva los horarios de tantos directos entre televisión y radio?

–Con mucho teléfono. Encima de todo. En la información deportiva en televisión estoy desde el primer día, con el informativo nocturno de Iñaki Gabilondo. Ahí estaba en el bloque de deportes. Se van a cumplir 20 años.

–¿Qué impresión tiene del nuevo Mundial de Clubes?

–Creo que ha venido para quedarse. Es un torneo de alto nivel, como vamos a disfrutar, y que llega con a final de temporada, con cierto cansancio pero con toda la ilusión, como el mundial de selecciones. Es el primero y hay la lógica expectación, de qué manera van a reaccionar todos los implicados. El espectáculo deportivo confirmará que se instala en el calendario.

–La FIFA es la que se la juega más.

–Se han previsto premios muy importantes para aliciente de los clubes implicados. Son ingresos que van a venir muy bien a todos ellos.

–¿Cómo se presenta en lo deportivo?

–En Brasil y Argentina están a mitad de temporada, puede desequilibrar. Hay clubes muy potentes que parecen partir con ventaja. Los nuestros, el PSG, Manchester City, Bayern... Vamos a ver. Entre los clubes sudamericanos están Boca y River y los 4 brasileños. Junto al Inter de Miami y Monterrey aparentemente parece que están por encima.

–En un EEUU de conflictos en la calle. No es la mejor presentación de cara al Mundial 26.

–Efectivamente, no encontramos a EEUUen su mejor momento de imagen. La situación no ayuda a que los aficionados se animen de cara a viajar el año próximo. Un Mundial junto a Canadá y México cuando Trump está enfrentado a ambos vecinos. Toda esta tensión no beneficia al ambiente en torno a estos dos mundiales.

–Han optado por narrar desde Madrid.

–Es lo mejor por operatividad. Contamos en EEUUcon los equipos de Mediaset España e Italia. Es lujo contar con Schuster, siempre aporta cosas muy interesantes y tiene la visión de haber jugado en los tres grandes de nuestro país manteniendo el respeto de sus aficiones. Y Morientes siempre aporta por experiencia en el campo y en el micrófono.

–¿De qué manera se prepara un encuentro, las alineaciones de esos equipos menos conocidos?

–Miro mucho las novedades de cada equipo, en qué momento llegan al partido. Entro en muchas webs de los países de origen. Tienes que tener en mente la idea de cómo va a discurrir todo.

–Algún partido memorable. Alguno para olvidar.

–He contados los títulos de la selección, del Atlético, del Sevilla. Todas fueron grandes noches. Por quedarme por alguna noche, la final del Mundial. Un mal día, también ante Holanda, en 2014. Pero nosotros solo somos notarios.