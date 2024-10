'La Máquina', la serie sobre el boxeo que llega en esta semana ¿dónde verla?

Los actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna se reencuentran en su nueva serie La Máquina, que hoy llega a la plataforma Disney +. E s una “antifábula” sobre la amistad, el poder y el fracaso con la que exploran la idea de “cómo a veces perder es la mejor opción”, explican.

A García Bernal y a Luna les une una relación muy estrecha desde su infancia, tanto en lo personal como en lo profesional, por lo que su innegable química trasciende la ficción y a sus respectivos ‘alter ego’ en La Máquina, el boxeador Esteban Osuna y su mánager, Andy Luján, después de más de una década sin aparecer juntos en pantalla.

“Cuando yo digo una cosa, Gael (García Bernal) piensa en algo similar a lo que yo tengo en la cabeza”, cuenta Luna sobre la dinámica que une a ambos actores desde que coincidiesen en ‘Y tu mamá también’ en 2002, pues asegura que cada vez está más pulida y que saber hasta dónde involucrarse o distanciarse de su propia amistad les convierte en mejores intérpretes.

Con un indudable ADN mexicano, la idea de La Máquina se fraguó durante 15 años, fruto de la afición de ambos actores por el mundo del boxeo y, según describe García Bernal, ha sido un experimento en el que pusieron parte de su experiencia, reafirmaron sus deseos y estuvieron constantemente aprendiendo y desaprendiendo.

“Queríamos hacer una antifábula con esta serie, queríamos hacer un cuento de cómo a veces perder es la mejor opción o cómo perder es la manera de ganar tu libertad y creo que también en la vida, que no es de perder o ganar, a veces no sucumbir a la tentación del éxito es la mejor manera de obtener tu libertad”, añadió el actor de otra recordada serie como Mozart in The Jungle.

Su personaje en esta serie que se estrena hoy, el boxeador Esteban La Máquina Osuna, afronta el final de su carrera profesional y de su futura vida fuera del ring, pero los negocios sucios de su mánager (Diego Luna) le obligan a batirse en un último combate, al mismo tiempo que lucha contra los demonios internos de su pasado, y debe discernir entre lo real y lo imaginario. Un último combate incierto.

Según García Bernal, hay pocos personajes en la ficción actual como el de Esteban Osuna, una especie de ‘loco cuerdo’ que recuerda a Don Quijote porque para él “la locura es también salvación, es como una quimera que se persigue” pero en sus delirios irrita a la gente de su alrededor y se convierte en un ser “completamente inalcanzable”.

Por su parte, el personaje de Luna, completamente irreconocible en la serie para una caracterización aproximada del personaje en la vida real, es el reflejo del fracaso.

Siempre a la sombra del éxito de Esteban, en lo personal Andy está acomplejado con su aspecto físico y recurre a las inyecciones de bótox para sentirse mejor; pero tampoco es capaz de concebir con su esposa y además está sometido al extraño complejo de Edipo que lo une a su madre.

“El fracaso sería dejar de intentar lo que me gusta y por suerte no estoy ni cerca”, reflexiona un Luna alejado de su personaje, pues asegura sentirse afortunado de poder volver a trabajar con García Bernal, a quien califica como una de las personas más importantes de su vida, y a la vez “sentir que los retos no se acaban”.

“Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país”, reivindicó Luna en la última gala de los Premios Emmy, junto a García Bernal, ambas estrellas de Hollywood. Ahora, los dos amigos protagonizan la primera producción en español de la plataforma estadounidense Hulu que pasa a España y a toda América Latina a verse Disney desde este miércoles 9.