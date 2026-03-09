Así son Marcos, Rocío y Jaime, los hijos de José Manuel Soto: De una auxiliar de veterinaria a un excanterano del Betis

José Manuel Soto tiene el potencial para convertirse en el concursante revelación de Supervivientes. El cantante vuelve a sus 64 años a la primera línea mediática, tras su participación en Tu cara me suena (Antena 3) hace más de una década. Sin embargo, ni su aplaudido salto del helicóptero ni su entrega en la mítica prueba del barro han sido suficientes para evitar la nominación por parte de sus compañeros en la primera semana de aventura. Mientras tanto, sus hijos han actuado este fin de semana en la sala Gabana, uno de los locales de ocio nocturno más exclusivos de Madrid.

Jaime (36), Rocío (34) y Marcos (32) han compartido escenario en una actuación muy especial. Los tres hermanos Soto han tomado el testigo artístico de su padre, aunque habían llevado carreras musiclaes paralelas hasta el momento. La solista Rocío Soto está realizando una serie de conciertos junto al dúo Mi hermano y yo, que conforman Marcos y Jaime, en varias salas tanto de la capital madrileña como de Córdoba o Sevilla.

Los hijos de José Manuel Soto mantienen un estilo a medio camino entre el flamenco y el pop, con temas frescos y bohemios que ahondan en sus raíces musicales. Los hermanos ya presentaron un tema conjunto Por mi ventana y, hace unos años, realizaron junto a su padre la gira Soto & Family.

Los hermanos se admiran mutuamente: "No me sorprende lo que ha logrado"

Rocío Soto es licenciada en Turismo, aunque tras formarse como auxiliar veterinaria, llegó a trabajar en varias clínicas dedicadas al cuidado de perros, gatos y caballos. Tras pasar una temporada en la localidad italiana de Bari y hacer el Camino de Santiago, la prima de Lourdes Montes debutó en 2023 con su primer single El mensaje. Desde entonces ha desarrollado una carrera musical en que a su voz acompaña siempre la guitarra española.

Más conocido es su hermano Marcos Soto, gracias a su relación pasada con Rocío Crusset, hija de Carlos Herrera y Mariló Montero, a la que conocía desde niños. Su entrada en la música no fue tan directa, ya que antes llegó a matricularse en Periodismo y jugar en las categorías inferiores del Betis, pero una lesión puso fin a su carrera futbolística.

Por su parte, Jaime Soto, el más introspectivo, se centró en la música porque no tenía éxito con los estudios. En un concierto conjunto en 2014, su padre le propuso que formara un grupo junto a su hermano. Tras un viaje a la India como mochileros, con la guitarra a cuestas, unió sus caminos en lo personal y en lo profesional. Con influencias que van de Camarón de la Isla a Los Delinqüentes, los hermamos han llegado a colaborar con marcas como Mahou o Scalpers.

Mi hermano y yo, que preparan el lanzamiento de su próximo álbum este 2026, compartieron recientemente con Vanitatis cuál es su particular forma de hacer música. “Nunca seguimos una estrategia ni un orden predeterminado. Componer surge de manera orgánica: si nos satisface lo que hemos creado, lo grabamos”, aseguran.

Jaime y Marcos también han expresado su admiración artística hacia su hermana Rocío: "No nos sorprende lo que ha logrado. Tiene clara su voz, un estilo definido. Nos gusta verla en acción, acompañarla en los coros", afirman.