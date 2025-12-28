María Dolores Prada, toda una vida

La 2 ofrece a las 21.00 la entrega de Imprescindibles dedicada a la recordada cantante María Dolores Pradera. La semblanza se titula María Dolores Pradera, a pura voz y se estrenó en 2024 con motivo del centenario de su nacimiento. Es una biografía dirigida por Miguel Larraya, Alejandro Alcaraz y Carlos González Batista que recorre la labor profesional de la actriz y baladista que rescató boleros y rancheras para adaptarlos a su personal y bello timbre de voz.

Es un acercamiento íntimo a la figura de Pradera, en lo personal y artístico, con testimonios de quienes la conocieron de cerca y expertos que analizan su importancia y personalidad en la música comercial de varias décadas tanto en España como en América Latina.

El recorrido parte desde sus inicios en el Madrid de posguerra hasta su consolidación como la “gran dama de la canción”.

Su estilo único, que fusionaba copla, ritmos latinoamericanos y chanson francesa, se presenta con fragmentos de actuaciones que revelan su presencia escénica magnética y su voz inconfundible. Sigue sonando firme a día de ho, capaz de hacer eternas canciones como Amarraditos, La flor de la canela o Fina estampa, además de duetos y adaptaciones de sus últimos años, como su vínculo con el también recordado cantautor granadino Carlos Cano.

Más allá de lo artístico, el programa presenta a la mujer independiente, valiente y moderna que fue Pradera, con anécdotas que humanizan su imponente imagen pública.

Es un retrato cálido y riguroso que reivindica su legado como puente cultural entre España y América, para redescubrir a una artista imprescindible cuya coherencia y elegancia siguen resonando en las nuevas generaciones. Imprescindibles repone así una de sus entregas más sentimentales.