Mario Casas ya lo advirtió: "Si vengo antes a La Revuelta que a El Hormiguero, ellos sí se enfadan"

La televisión española vivió un hecho insólito durante la noche del jueves. La tensión entre La Revuelta y El Hormiguero, los dos programas líderes en prime time actualmente en España, se palpó más que nunca.

El detonante de la polémica fue la denuncia pública de David Broncano, presentador de La Revuelta en TVE, quien aseguró que el campeón de MotoGP Jorge Martín no pudo participar en su programa debido a presiones ejercidas por el equipo de El Hormiguero para que el piloto acudiera primero al espacio de Antena 3.

Aunque Jorge Martín ya se encontraba en los camerinos de La Revuelta, un acuerdo previo entre la promotora del Mundial de Motociclismo, Dorna, y El Hormiguero frustró su participación en el programa de Broncano, convirtiendo la emisión en un encendido monólogo de protesta.

Esta situación abrió un debate en redes sociales sobre la competencia por los invitados y la aparente desigualdad de condiciones entre ambos programas. En este contexto, resurgió otro momento reciente que, sin quererlo, añadió combustible al fuego: la visita de Mario Casas a La Revuelta.

El actor, que actualmente promociona la película Escape, había pasado primero por El Hormiguero el 29 de octubre antes de acudir a La Revuelta el 7 de noviembre. Durante la entrevista, David Broncano no tardó en bromear sobre el orden de las visitas.

"No podía quedar mal con El Hormiguero"

"Fuiste a El Hormiguero, pero han pasado cuatro o cinco días...", comentó Broncano, lo que provocó una oleada de abucheos del público hacia el actor. Mario Casas, visiblemente sorprendido, intentó defenderse: "¡Ostia puta! Al final tengo que promocionar. Estoy obligado… Bueno, no obligado, pero... Es cierto que Escape es de TVE".

"¿Sabes qué pasa? Yo ya había hablado con El Hormiguero y había quedado con ellos y no podía decirles que tenía que ir primero a La Revuelta. No podía hacer eso, quedaba fatal con ellos. Entiéndelo", le ha explicado a Broncano. A continuación, además de abuchearle de nuevo, le han llamado chaquetero.

El público, entre bromas, lo llamó "chaquetero", a lo que Casas respondió con humor: "No, hombre, no (...) ¡Por el amor de Dios!". Por su parte, Broncano no perdió la oportunidad de seguir bromeando: "Vaya público navajero, niño".

Aunque intentó rebajar la situación asegurando que no les importa si un invitado va antes a otro programa, Broncano lanzó una indirecta que hizo reír al público: "A nosotros nos da igual, podéis ir allí antes, aquí después, no venir... Es un excelente programa. Además, allí no te abuchearon".

Mario Casas, entre risas nerviosas, zanjó el tema explicando que había un compromiso previo con El Hormiguero: "Si ya has quedado, tienes que quedar bien. Entiéndelo".

El momento se viralizó rápidamente, especialmente tras las palabras del actor: "Si vengo antes a La Revuelta que a El Hormiguero, ellos sí se enfadan". Estas declaraciones parecieron dar más peso a las acusaciones de Broncano sobre el control y las presiones ejercidas por el programa de Pablo Motos para garantizar exclusivas.