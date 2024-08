Mediaset no cierra la puerta del todo a ‘La que se avecina’

Cuando parecía que todo apuntaba al final de La que se avecina tras la conclusión del rodaje de la temporada 15 y después de 17 años ininterrumpidos en antena, una pequeña rendija sigue abierta para la serie más longeva de Mediaset. Ni Amazon Prime Video ni Mediaset han confirmado los planes de futuro de la serie más allá de la temporada 15, la última que firmaron cuando se renovó el contrato con la serie dirigida por los hermanos Caballero.

El portal verTele se ha hecho eco de unas declaraciones de Mediaset España en las que el grupo audiovisual ni confirma ni desmiente que estemos ante el final de la comedia vecinal. “Son especulaciones, lo único cierto es que han finalizado las grabaciones de la temporada 15”, aseguran.

Por lo tanto, no está todo dicho en cuanto al futuro de la serie. Acaba de finalizar el rodaje de la temporada 15 y Mediaset deja la puerta abierta a los numerosos seguidores de la ficción. No obstante, el grupo audiovisual tendrá que alcanzar un nuevo acuerdo con la productora de los hermanos Caballero, Contubernio.

Las especulaciones de los fans acerca del final de la serie han venido motivadas por algunas de las manifestaciones de los protagonistas de La que se avecina. Una de las intervenciones más comentadas ha sido la del actor Jordi Sánchez, el encargado de interpretar el papel de Antonio Recio. “Acabamos de rodar el último capítulo de La que se avecina. Lo hemos pasado genial, hemos sido muy felices y esperamos que los disfrutéis cuando los veáis”, un mensaje a modo de despedida que puso en alerta a los seguidores de la serie.

Sin embargo, en el lado opuesto se encuentra las declaraciones de Macarena Gómez, la actriz que da vida a Lola. Esto fue lo que contestó cuando le preguntaron en un evento por el final de La que se avecina. “No, no, no. Te lo prometo. Yo estoy contentísima, que voy a renovar, claro. A mí me encanta La que se avecina”, dijo la intérprete andaluza.

Alberto y Laura Caballero, los creadores de la ficción, tampoco han aclarado si la temporada 15 sería la última de la comedia vecinal ambientada en Contubernio 49. “Ahora mismo es la última. Nunca escribimos algo a priori como si fuese a ser el final, porque si no habríamos tenido que hacer 12 finales de la serie cada vez que acababa un contrato, siempre hemos preferido esperar. Sí es cierto que cuánto más tiempo pasa… La que se avecina es la última de Filipinas de las series franquicia históricas de un montón de años, solo queda ella, y cuando solo queda uno suele ser por algo. Es un tipo de serie en vías de extinción, y más siendo comedia. El milagro es que hayamos llegado a la decimoquinta temporada”, apuntaban sobre el futuro de la serie hace unos meses.