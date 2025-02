Melody habla de sus raíces en 'La Revuelta': "Hay una cosa que caracteriza a Dos Hermanas..."

Melody está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su carrera. La cantante de Dos Hermanas, que el sábado se alzó con la victoria en el Benidorm Fest con su tema "Esa diva", será la encargada de representar a España en Eurovisión 2025.

La artista fue la primera invitada del mes de febrero en el programa de David Broncano, La Revuelta, donde compartió sus sensaciones tras su triunfo y su entusiasmo por llevar la bandera española a Basilea.

"Para mí, es un sueño total poder representar a mi país porque me siento muy orgullosa, y lo vamos a petar. Quiero dar las gracias porque llevo 24 años y no es fácil, siempre hay que luchar muchísimo en la música. He recibido tanto cariño y apoyo del público... soy la artista más feliz. Cuando llegue al escenario de Basilea, vamos a dejar España por encima de la capa de ozono", afirmó con emoción.

Dos Hermanas, presente en 'La Revuelta'

El programa tuvo un momento llamativo cuando el público interrumpió la entrevista con un grito de "¡Viva Dos Hermanas!", lo que llevó a Melody a hablar de sus raíces en la ciudad sevillana.

"Soy de un pueblo de Sevilla", comenzó diciendo la artista. Broncano, intrigado, le preguntó cómo se llamaban los habitantes de Dos Hermanas, a lo que Melody respondió con "nazarenos". "Hay una cosa que se dice en Dos Hermanas, pero yo no lo voy a decir", añadió entre risas. Fue entonces cuando un espectador gritó "Cuatro tetas", provocando carcajadas en el plató. "El señor de Dos Hermanas diciéndome: ‘David, Dos Hermanas, cuatro tetas’", comentó entre risas el presentador.

El momento continuó con una espectadora que se identificó como vecina de Montequinto: "Somos de Dos Hermanas y de Montequinto. Conocemos a Melody desde chiquitita, la veíamos en centros comerciales". Melody, queriendo confirmar su procedencia, preguntó: "Hay una cosa que caracteriza a Dos Hermanas, porque hay mucho, ¿que es?". La respuesta del público no se hizo esperar: "¡Rotondas!". La cantante, entre risas, corroboró el comentario.

Para cerrar su paso por La Revuelta, la artista interpretó a capela su canción "Esa diva" y tuvo un detalle especial con Broncano, regalándole el sombrero que usó en el Benidorm Fest. Además, le propuso bailar una sevillana, pero el presentador, fiel a su estilo, respondió con humor: "¿Por qué quieres humillarme?", a lo que Melody respondió: "Tú te pones esto y te marcas una sevillana bien bailada y flipas".