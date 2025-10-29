Muere el actor indio Sachin Chandwade a los 25 años, integrante de una conocida serie de Bollywood para Netflix

El actor indio Sachin Ganesh Chandwade ha aparecido muerto en su domicilio en la localidad de Parola (en la provincia de Maharashtra), donde había nacido en el año 2000. Su vocación temprana por la actuación le llevó a interpretar películas y series. Originario de una familia humilde sin antecdentes artísticos, se vio impulsado a los escenarios desde niño, con dotes para la comedia.

Su formación académica se inclinó por la Ingeniería Informática, grado que completó mientras alternaba con distintas actuaciones semiprofesionales. Tras graduarse se instaló en Pune, localidad donde inició una carrera profesional como ingeniero de software mientras preparaba dar el salto profesional a la actuación, como era su ferviente deseo. En la India los sueños artísticos chocan con la rigidez de las clases sociales. Su debut en el cine fue en una productora de Mumbai (Bombay).

En 2018 comenzó su currículum profesional con la película Ek Sangharsh Mastercha, drama que exploraba la perserverancia de un maestro rural en una localidad deprimida, trabajo que le colocó en primer plano en su país. La compañia tecnológica para la que trabajaba le permitió proseguir con su faceta en el plató. El fallecido actor reconoció que esa situación le obligaba a hacer "malabarismos", pero aseguraba que su actitud era la de no rendirse y continuó como actor en cortos y secundario en largometrajes.

El punto de inflexión en la carrera de Sachin llegó en 2022 con su participación en la segunda temporada de Jamtara: Espera la llamada, serie de Netflix que también se puede ver en nuestro país. Drama rural basado en el submundo de las estafas telefónicas. En esta ficción interpretando a Pintu, personaje astuto y conflictivo en un elenco estelar integrado por venerados intérpretes indios como Amit Sial o Dibyendu Bhattacharya.

Sachin no pasó de largo con su papel, entre la inocencia y la ambición por sobrevivir, que le convirtió en un actor coocido especialmente en su país y en el Sudeste Asiático.

El fallecido actor preparaba su intervención en Asurvan, como protagonista. Era un filme de una productora marathi donde iba a encarnar a un personaje llamado Soma, en un drama sobre el caos interior de una persona. El proyecto se había anunciado una semana antes de que apareciera muerto en su casa la semana pasada, en un caso investigado por la policía, que no descarta aún otras hipótesis.

Extraña las circunstancias de su muerte, como presunto suicidio, ya que era considerado un profesional cordial, "siempre optismista" y se duda de que estuviera atravesando un momento de depresión cuando parecía que el futuro le sonreía de manera evidente. y no habían trascendido problemas personales con su entorno.