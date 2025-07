Malcolm-Jamal Warner, actor conocido por la serie 'The Cosby Show', muere ahogado cuando nadaba en Costa Rica

El actor Malcolm-Jamal Warner, ex actor de The Cosby Show (1984-1992), murió en Costa Rica a la edad de 54 años, al ahogarse mientras pasaba unas vacaciones allí, informó el medio estadounidense ABC.

La Policía Nacional de Costa Rica informó a la publicación de que el actor conocido por interpretar a Theodore Theo Huxtable en la serie de NBC, se ahogó cerca de la playa Cocles de Costa Rica el domingo y que la causa oficial de su muerte fue por ahogamiento.

La policía indicó que una fuerte corriente lo atrapó y que encontraron su cuerpo el domingo por la tarde.

Warner dio vida a Theo Huxtable durante las ocho temporadas en que se emitió The Cosby Show, protagonizada también por Bill Cosby, que seguía la vida en familia de un médico obstetra y una abogada en Brooklyn.

Su actuación le valió una nominación al premio Emmy, y posteriormente realizó trabajos en series como Malcom & Eddie, The Magic School Bus, en la que prestó su voz, Reed Between the Lines o The Resident.

El actor también fue merecedor de un Grammy por su participación en el tema Jesus Children de Robert Glass Experiment, además de obtener una nominación a mejor álbum de poesía hablada por Hiding In Plain View.

Entre sus últimos trabajos se encontraba el pódcast Not All Hood y series de televisión como 9-1-1 (2024) y Alert Missing Persons Unit (2025).