"Una mujer calva", Alfonso Arús admite cuál es su sexo

Para los profesionales de la seguridad que escudriñan sus documentos personales en un aeropuerto, en una aduana, Alfonso Arús es oficialmente una mujer. Así lo consta en su DNI. "Soy una mujer calva", reconocía el periodistas en su programa despertador de La Sexta, Aruser@s, que sigue creciendo en audiencia cada mes.

Arús no sale de su asombro cuando lo han llegado a mirar de arriba a abajo. Ahora que con la nueva ley el género se ha convertido en un asunto individual que es sencillo de tramitar, la sexualidad femenina del DNI de Alfonso Arús se convierte en algo menos extraño. La legislación permite ahora el DNI con género no específico, lo que ha originado que el periodista catalán, divertido, revele este secreto personal.

En su DNI figura como mujer. Es un error, pero hasta ahora le había sido engorroso cambiar, así que prefirió dejarlo así. "Yo me sentía observado siempre cuando llegaba a cualquier control", y lo averiguó con los años. "¿Qué tengo de especial para que me miren tanto'?", llegó a preocuparse. La respuesta estaba en su DNI cuando pudo comprobar qué pasaba. "Me di cuenta de que en el DNI constaba como mujer. Entendí que estaba pasando", confesó en su anécdota.

Entre quienes más celebraban la revelación de ese error figuraba la propia esposa de Alfonso Arús, Angie Cárdenas. Fruto de su matrimonio tienen cuatro hijos, todos ellos trabajan en el matinal de La Sexta que produce la firma de los padres. Arús y Angie son ya también veteranos abuelos.