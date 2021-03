Las listas de series más vistas o premiadas están cada vez más plagadas de ficciones con mujeres empoderadas, que llevan la batuta de la trama y en roles que no son los convencionales. No son necesariamente series femeninas ni dirigidas únicamente a público femenino; son productos que demuestran que las mujeres también pueden crear historias universales y rentables, cuando hay calidad detrás. Como muestra, 8 papeles de mujeres empoderadas para celebrar el 8-M.

1. Beth Harmon ('Gambito de Dama')

Cuenta la historia de una huérfana prodigio del ajedrez, Beth Harmon (interpretada por Anya Taylor-Joy), durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo mientras lucha con problemas emocionales y su dependencia de las drogas y el alcohol. La serie, además convertirse en uno de los mayores éxitos de Netflix últimamente, es innovadora en muchos sentidos. La talentosa intérprete de origen británico, argentino y español es la protagonista absoluta, sin ninguna trama romántica de peso detrás, lo cual ya es una novedad en sí, con todos los hombres en papeles secundarios, apoyando a la jugadora en su carrera por su propia superación personal.

2. Laia Urquijo ('Antidisturbios')

Aunque Raúl Arévalo (en el papel del policía Diego López) es uno de los grandes ganchos de Antidisturbios, de Movistar+, conforme la serie avanza nos damos cuenta de que la protagonista en realidad es Laia Urquijo (encarnada por la actriz Vicky Luengo). Laia es una policía de Asuntos Internos muy despierta que investiga la muerte de un inmigrante negro, en un desahucio que se complica, a cargo de seis antidisturbios que por ello se ven enfrentados a una acusación de homicidio imprudente. Desde la primera escena de presentación del personaje, con esa tensa partida de trivial familiar que Laia se resiste a terminar hasta dar con la verdad, te avisa de que la policía mujer es el personaje más interesante de la producción. Además, su pareja no está a la altura, ajeno a las verdaderas preocupaciones de la protagonista. En que esta serie tenga una clara visión femenina tal vez tenga que ver la coguionista, Isabel Peña.

3. Bittori ('Patria')

Dar vida a Bittori, la viuda de una víctima de ETA a la que seguimos durante 30 difíciles años de su vida, no es tarea fácil. Y, sin embargo, la actriz Elena Irureta ha logrado fundirse con un personaje lleno de sarcasmo, sequedad, tristeza contenida y fortaleza. Tras regresar al pueblo del que huyó tras el asesinato de su marido a manos de los terroristas, se reencontrará con Miren (Ane Gabarain), íntima amiga en el pasado y madre de un miembro de ETA detenido. Dos madres coraje. Lo importante de esta ficción es que las mujeres son las grandes protagonistas, tienen su propia voz, su propia historia. No son quienes acompañan al hombre.

4. Candela Montes ('Hierro')

Candela Peña vive uno de sus mejores momentos profesionales gracias a la jueza Montes, una mujer de armas tomar destinada en la isla de El Hierro que no duda en enfrentarse al poderoso empresario y narcotraficante Antonio Díaz (Darío Grandinetti). Además de representar uno de los personajes femeninos más poderosos de los últimos tiempos, a la jueza Montes no le hace falta ningún señor cerca para definirse. Se sujeta sola sin masculinizarse cuando llega al poder.

5. Esty Shapiro ('Unorthodox')

Otra de las series imprescindibles de Netflix es este drama germano-estadounidense, protagonizado por Shira Haas en el papel de Esty, una mujer judía de 19 años que huye de su matrimonio concertado y de la comunidad ultraortodoxa de Nueva York, para comenzar una nueva vida en Berlín. No sólo representa una historia de liberación personal, sino que está pensada para hacer sufrir al espectador con el pasado de Esty y los hombres que quieren hacerla volver a la comunidad contra su voluntad, pero esta preocupación se combina con la esperanza y la liberación.

6. Miriam 'Midge' Maisel ('La maravillosa Sra. Maisel')

Todo no van a ser dramas ni vidas al extremo. Escrita por una mujer guionista, Amy Sherman-Palladino (Las chicas Gilmore), La maravillosa Sra. Maisel es el Gambito de Dama del mundo de la comedia. Brosnahan es una ama de casa judía que triunfa en el mundo de los monólogos, dominado por los hombres, descubriendo además que tiene más talento que su marido, también humorista. La serie, que ahonda en el mito roto de que las mujeres no son tan graciosas como los hombres, se inspiró en comediantes pioneras como Joan Rivers y Totie Fields.

7. Arabella Essiedu ('I May Destroy You')

Podría decirse que la violación de Arabella es la temática principal de I May Destroy You, pero sería simplificar demasiado el universo de esta joven escritora millenial, en el que se trata la amistad entre mujeres, el Me Too, los límites del consentimiento en las relaciones sexuales, la extraña relación que las nuevas generaciones con las redes sociales, y un largo etcétera. El hecho de que Michaela Coel lo haya hecho todo en su serie (guión, dirección, producción e interpretación), inspirándose además en una agresión sexual vivida por ella misma, hace aún más creíble y meritorio su trabajo.

8. Mercedes Alcántara ('Cuéntame cómo pasó')

La eterna Merche de Cuéntame... se ha enfrentado a un sinfín de situaciones adversas: la ludopatía de su marido, una infidelidad, la encarcelación de su hijo pequeño Carlos, la caída en las drogas de su hija, un cáncer de pecho... Es una mujer con una capacidad de cambio y de adaptación a sus tiempos muy potente. También uno de los personajes que más han evolucionado a lo largo de los casi veinte años de esta ficción.