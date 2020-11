"El mundo que hemos creado está basado en que la verdad sea algo difuso"

El autor de Nadie conoce a nadie, Mateo Gil, transforma en miniserie el relato corto de Jack London, Los favoritos de Midas. A través de seis episodios este thriller lleva al espectador a enfrentarse a la decisión de aceptar o no el chantaje al que es sometido el empresario Víctor Genovés. Debe pagar 50 millones de euros o personas elegidas al azar comenzarán a ser asesinadas. El premiado actor gallego Luis Tosar (Cospeito, Lugo, 1971) desgrana en videollamada cómo fue llevar adelante esta historia. Marta Belmonte interpreta a una periodista que se involucra en el caso y Willy Toledo es un investigador policial que afronta el extraño suceso. La miniserie inspirada en The Minions of Midas se estrena hoy viernes en Netflix y podrá verse en todo el mundo.

–Esta es una serie que habla de decisiones ¿Son dilemas angustiosos en tiempos angustia?

–La vida son decisiones y como tengo niños pequeños ellos ya deciden por mí. La vida es solucionar y precisamente la paternidad te saca mucho de la idiotez del mundo artístico y te saca del centro de gravedad. Con los hijos ves alguien que va creciendo y que te va dando algo de lo que tú mismo eres. Los hijos mejoran la capacidad de decisión y uno va a aprendiendo a través de pequeños accidentes.

–¿Qué le llamó más la atención de este proyecto?

–Que me llamara Mateo Gil ya era para mí un motivo excitante, porque sabía que estaba trabajando en él. Con Mateo trabajé en Blackthorn y me hubiera gustado hacer otro western. Los favoritos de Midas es una historia muy seductora, con un personaje con un arco de transformación muy jugoso, con una intriga que se extiende durante esos seis episodios junto a dilemas morales, análisis de la conciencia social que me parecía muy atractivo. Todo eso junto me parecía un objetivo maravilloso.

–Genovés parece una persona ejemplar ¿tiene el empresario en verdad un lado oscuro?

–Víctor va descubriendo quién es él mismo a lo largo de la historia. Tiene muchas cosas por descubrir y es un poco una ensoñación de él.

–Parece fácil pagar por salvar o los demás ¿O no?

–Parece fácil. Si tuvieras 50 millones de euros en el banco y te los piden a cambio de no matar a nadie ¿qué harías? Todo el mundo diría que sí, pero porque no es una situación real. Es una cifra lejana. Si fuera una cifra más asumible es cuando nos surgiría un dilema real ante nosotros.

–Aunque sea una ficción, ¿el mundo de Los favoritos de Midas es tan corrupto como sospechamos?

–Mateo Gil conoce bien Chile y Bolivia y la corrupción se ha agudizado allí y en la gente ha aumentado la sensación de engaño, da igual el color político. El mundo que hemos creado está basado en que la verdad sea algo difuso. Trump, por ejemplo, es un señor que ha creado una verdad que se han creído 60 millones de personas. Y ha sido a través de twitter, es decir, no le ha costado mucho. Yo siempre creo que todo lo que pasa no es por casualidad. Ysiempre ganan y pierden los mismos.

–¿Los favoritos habría sido un largometraje hace unos años?

–Yo no sé cómo estaba desarrollado como largometraje para que no fuera tan traumático ampliar tramas para esta serie. Creo que es interesante el trabajo de construcción como serie. Miguel Barros y Mateo Gil no han hecho una película larga, sino que han adaptado todo el material.