Los nervios de Juanjo Ballesta lo mandan para casa en 'MasterChef'

Mientras que Nicolás Coronado desde el palomar mostraba su amor y admiración platónica hacia Ana Iglesias, la ganadora del pasado MasterChef, su compadre Juanjo Ballesta lo pasaba muy mal con la compleja receta del pichón que había propuesto la primorosa campeona. El Bola lo pasó mal, un manojo de nervios. Se adelantaba cuando no debía (lo que se traducía en penalización de minutos) y cuando prefería esperar se exasperaba y todo eso se acumulaba enn su plato. Conclusión: Ballesta con su desparpajo campestre decía adiós aunque se quedan en el programa otros aspirantes con menos nivel. Raquel Meroño, no. La actriz está en modo remontada, concentrada, y llegó a ser la mejor de las dos pruebas previas.

"Yo no me he sentido tan querido, tan arropado y tan amado nunca en ningún lado. Me he sentido tan querido aquí que no creo que lo vuelva a sentir en ningún programa". Entre lágrimas se despide Juanjo Ballesta de las cocinas y deja un vacío enorme en #MCCelebrity pic.twitter.com/JhGULkbJcE