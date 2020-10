“A nivel actoral una serie diaria es más interesante, tu personaje crece”

-Servir y proteger no es la típica serie policíaca, sino "de policías", ¿cómo nos la explicaría?

-A diferencia de series americanas como CSI en la que las tramas principales son exclusivamente de tramas policíacas, en Servir y proteger priman las tramas personales, de la vida íntima y personal de los personajes, gracias a esto también se puede desarrollar muchos más guiones y que de ahí salga una serie rica en tramas. Además, creo que la gente le atrapa más este tipo de series, ya que se identifican más con los personajes que con los casos. A nivel actoral es mucho más interesante este tipo de guión, al final tu personaje crece con cada capítulo y esto es realmente reconfortante.

-¿Cómo ha encajado su personaje en la comisaría?

-En todo momento Paula Bremón, ha querido demostrar que es una brillante policía y aunque al principio la mayoría pensaba que estaba ahí enchufada, rápidamente demostró su valía. Desde ese momento todos la han valorado mucho y siempre la han tenido en cuenta para todos los casos. A nivel personal siempre ha tenido muy buen rollo con todos los compañeros y con los jefes. Yo creo que Paula es un 10 en todo.

-Una serie diaria es formar una familia durante un tiempo.

-Desde luego, se pasa mucho más tiempo en el trabajo que en casa, se ve más a los compis que a la propia familia y gracias a esto se forman relaciones personales maravillosas, la verdad es que tengo un trabajo que suma mucho en ese sentido. Al final, prácticamente, los únicos que tenemos los mismos horarios somos nosotros, así que al final siempre terminamos haciendo planes juntos.

-¿Y cómo es su ritmo diario?

-No siempre es igual, en el caso de tener mucha trama es muy muy estresante ya que el despertador suena a las 5 A.M. y llegas a casa sobre las 15:30, ponte a hacerte la comida, come, descansa, estudia, cena y a la cama de nuevo... Yo soy una persona muy social y necesito momentos con mis amigos y necesito desconectar del trabajo y en esos meses es prácticamente imposible. Si en cambio estás con una trama bajita tienes mucho más tiempo y eso es de agradecer ya que tienes tiempo de muchas cosas, médico, cine, comidas, ver a la familia, sesiones de fotos.

"Al principio con la pandemia la grabación fue un poco caos, un poco agobiante, ya que nadie podía tocar nada"

-¿Una serie como ésta le obliga a un entrenamiento especial?

-Entrenamiento a nivel actoral como tal no. Uno se hace al ritmo en el mismo trabajo, a veces puede ser desesperante y si sobre todo nunca antes habías hecho una diaria.

-¿Cómo están siendo las grabaciones en la pandemia?

-Al principio fue un poco caos, un poco agobiante, ya que nadie podía tocar nada, no se sabía muy bien en qué momentos mascarilla si o en qué momentos mascarilla no... Pero poco a poco nos hemos adaptado y hemos conseguido una "normalidad" dentro de todo este jaleo.

-¿Qué le gustaría hacer en su próximo proyecto?

-Tengo muchísimas ganas de hacer cosas con mucha calidad, tengo ganas de una serie buena como por ejemplo "antidisturbios" que me ha parecido increíble y a colación de esto tengo muchísimas ganas de hacer cine y si puedo elegir, elijo a Rodrigo Srogoyen.