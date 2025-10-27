La nueva serie con Belén Rueda, suspense en Netflix con 'En el círculo del asesino'

Netflix ha dado el pistoletazo de salida al rodaje de En el círculo del asesino, su nueva serie de ficción de siete episodios inspirada en los escalofriantes crímenes de Joaquín Ferrándiz Ventura, el infame estrangulador que entre 1995 y 1997 segó la vida de cinco mujeres en Castellón. Es el primer asesino en serie en la historia española desde la transición.

Dirigida por Sergio G. Sánchez, responsable de éxitos como Alma, y Pedro Martín-Calero (El llanto), la trama alterna el presente con los años 90 en la Comunidad Valenciana. Una periodista millennial, interpretada por Gabriela Andrada (Pídeme lo que quieras y Culpa tuya) revive el caso para un podcast viral, en plena tormenta por la puesta en libertad condicional del culpable.

A su lado, Belén Rueda, con la experiencia en el suspense y terror con las cintas El orfanato y Los ojos de Julia. Esta actriz interpreta a una reportera veterana que destapó aquel horror en su juventud. Catalina Sopelana (El cuco de cristal) añade capas de intriga en el entorno del asesino.

El elenco estelar se completa con Francesc Orella (Merlí), Nacho Fresneda (El ministerio del tiempo), Paula Usero (Las abogadas), Albert Pla y Loreto Mauleón (Patria).

La historia propone un thriller que disecciona el trauma colectivo y la obsesión mediática. Es una producción de Morena Films, con Pedro Uriol y el propio Sergio G. Sánchez, guionista también junto a Guillem Clua.

La serie rodará durante las próximas semanas en localizaciones emblemáticas de Valencia, como Benicàssim, y Madrid, fusionando crudeza real con giros ficticios para capturar la asfixiante atmósfera de aquellos años. Morena Films es la firma encargada de este proyecto para Netflix.