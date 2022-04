¿Por qué es omnipresente Lolita?

No es que Lolita “salga en la tele”. Habita en ella. A mí, personalmente, me saturó hace tiempo. No hay semana en la que no haga aparición en algún espacio por sorpresa. El otro día, se rieron de ella con la sorna acostumbrada en Aruser@s, en la sección de los Zascas, a raíz de su última aparición en El show de Bertín, en Canal Sur y Telemadrid.

Lolita contó allí que en una de sus visitas al Festival de Málaga pidió trabajo a uno de los directores conocidos que andaban por allí, y que éste le respondió: “No te doy un papel porque te comes la película”. Entonces ella explicó que no la contrataban porque creían que cobraba mucho y que se conformaba con un papel secundario, con algo pequeñito.

En eso que Alfonso Arús y sus carcajeantes colaboradores comentaron, sin filtros y con su atinado sentido del humor, que ahí había sacado el estilo de su madre, Lola Flores. Ese “dadme algo”, “una cosita, aunque sea para llegar a fin de mes”. Y realmente lo clavaron.

Toda la sección de los Zascas de cada mañana en La Sexta retrata de maravilla el país, y el mundo en general, en que vivimos.

La cuestión es que Lolita por aquí, Lolita por allá, es uno de los personajes más omnipresentes en nuestras televisiones. Además de aquellos programas a los que asiste porque forma parte del equipo, como jurado, como colaboradora o como icono visible del espacio, hay que sumar aquellos en los que lo hace como invitada: porque sí.

Al principio sólo como cantante en cualquiera de sus programas. Pero con la llegada de las privadas su popularidad subió enteros y no se le resistió ningún formato.

Si existe uno que tiene que durar seis entregas donde famosos recorran zonas rurales de España, allá estará ella; si otro donde media docena de celebrities viajen a la otra punta del mundo, también. Da lo mismo que se trate de cocinar, valorar chistes o visitar la casa de un famoso. Lolita nunca fallará, es una famosa al quite. Dispuesta a ocupar el sitio que le corresponda o del que disponga.

Estaba claro que en el paquete trimestral de entregas previstas de programas como Las tres puertas de María Casado en La 1 Lolita tenía que estar de las primeras. Y vaya si estuvo. Si es cuestión de su representante, sin duda tiene el mejor.