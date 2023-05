Este es el orden de la final de Eurovisión 2023: difícil puesto para España

Todo listo en Liverpool para la final del Festival de Eurovisión 2023. La 1 ofrecía este jueves la segunda semifinal en la que destacaba la clasificación de Austria y Bélgica, que no están de todas formas entre las grandes favoritas.

Con los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, la gala comenzará a las nueve de la noche, con 26 participantes, veinte semifinalistas, el Big Five (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, que es además anfitriona, y España) y el ganador del pasado año, Ucrania. La TV ucraniana participa con la BBC en la producción de esta final.

Todo el país estará pendiente de lo que puede hacer Blanca Paloma con Eaea, una nana flamenca que está entre las grandes favoritas. Han subido las estimaciones en las casas de apuestas y el tema español llega a la final en Top 5, como sucedió el pasado año con Chanel y Slo Mo, que tuvieron el tercer puesto.

Eaea aparecerá en octavo lugar, en la primera parte, tal como dictó el sorteo, pero la producción ejecutiva del festival trenza las actuaciones según criterios artísticos. A continuación de Blanca Paloma actúa la gran favorita indiscutible, Loreen, Suecia, lo que puede neutralizar el efecto de impresión de Eaea de cara al televoto. España cierra bloque y a continuación se emite un breve corte publicitiario.

Abre Austria y cierran los antitriones, la discotequera Mae Muller.

Relación de la final de Eurovisión 2023

1 Austria | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

2 Portugal | Mimicat - Ai Coração.

3 Suiza| Remo Forrer - Watergun.

4 Polonia | Blanka - Solo.

5 Serbia | Luke Black - Samo Mi Se Spava.

6 Francia | La Zarra - Évidemment.

7 Chipre | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart.

8 España | Blanca Paloma - Eaea

9. Suecia | Loreen - Tattoo

10. Albania | Albina & Familja Kelmendi - Duje

11. Italia | Marco Mengoni - Due Vite

12. Estonia | Alika - Bridges

13. Finlandia | Käärijä - Cha Cha Cha

14. Chequia | Vesna - My sister's crown

15. Australia | Voyager - Promise

16. Bélgica | Gustaph - Because of you

17. Armenia | Brunette - Future Lover

18. Moldavia | Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

19. Ucrania | TVORCHI - Corazón de acero

20. Noruega | Alessandra - Queen of kings

21. Alemania | Lord of the Lost - Blood & Glitter

22. Lituania | Monika Linkytė - Stay

23. Israel | Noa Kirel - Unicorn

24. Eslovenia | Joker Out - Carpe Diem

25. Croacia | Let 3 - Mama ŠČ!

26. Reino Unido: Mae Muller - I Wrote A Song