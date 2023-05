Los favoritos van a la primera parte de la final de Eurovisión ¿está ahí España?

Para la gala final de Eurovisión 2023 ya hay 16 países clasificados. El pasado ganador, Ucrania, y el Big Five (España, Alemania,Italia, Francia y Reino Unido, anfitriona en Liverpool), más los 10 semifinalistas que han pasado de la primera noche, sin sorpresas en el resultado. Loreen, de Suecia, con Tattoo, agiganta su posición de favorita junto al finlancés Käärijä y Cha cha cha. Confirmaron las buenas perspectivas de estos dos temas que estarán en la primera parte de la final, tal como se decidió por sorteo, y donde también estará ubicada la canción española, Eaea.

Blanca Paloma ha destacado en el primer ensayo general, este miércoles, y con los periodistas pudiendo contemplar íntegra la actuación y realización televisiva. La española ha convencido y crece en estimaciones para plantar cara a Finlandia y Suecia.

Esas tres de las grandes favoritas al título irán en un pañuelo en la gala. Para captar al mayor público posible a Blanca Paloma le interesa estar avanzada ya la noche, cerca del ecuador, donde también estarían el finlandés y la sueca.

De esa primera semifinal también han pasado Portugal (Mimicat con Ai, coraçao), Noruega (otra de las destacadas, Alessandra, que también peleará en cabeza este sábado), la parodia soviética de Croacia, Moldavia, Suiza, República Checa, Israel (también estará arriba) y Serbia. Rita Ora fue la invitada estelar de este martes.

La segunda semifinal, este jueves

El público español, a través de La 1, puede votar en la segunda semifinal de este jueves, a las nueve, donde también aparecerá un fragmento de Eaea.

En esta segunda semifinal no hay grandes favoritos según las casas de apuestas y el sorteo deparó un programa de propuestas sin grandes destellos.

Este es el orden: Armenia, Chipre, Rumanía, Dinamarca, Bélgica, Grecia, Islandia, Estonia, Albania, Australia, Austria, Lituania, San Marino, Eslovenia, Georgia y Polonia.

De esa relación destaca Austria, con la rítmica Who the hell is Edgar?, con Tella & Salena; y Armenia, con Brunette y el electropop épico de Future lover.Liverpool apela a su origen musical y a ser la cuna de los Beatles en este festival conducido por los británicos Alesha Dixon, Hannah Waddingham y Graham Norton (una estrella internacional) y la ucraniana Julia Sanina.