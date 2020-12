"Me están pagando por algo que habría hecho gratis"

Los amantes del cine están de enhorabuena. Nacho Vigalondo regresa al canal TCM (Dial 15 de Movistar+) con la segunda temporada de Vigalondo Midnight Madness, un espacio para el análisis y la reflexión sobre varios títulos del séptimo arte. En esta nueva etapa el programa incorpora una gran novedad: los invitados. Serán ellos los encargados de escoger las películas, mientras que en la primera temporada el propio Vigalondo elegía los títulos para luego entrar en detalles.

El cineasta cántabro ha querido que el escenario del programa sea un búnker subterráneo, un espacio cargado de simbolismo que acogerá las diferentes charlas cinéfilas. En palabras del presentador es “una clara búsqueda de complicidad con los tiempos que nos está tocando vivir”. Cada viernes a las 22:00 horas se podrán seguir en el canal TCM y también bajo demanda a gusto del telespectador.

La novedad más destacada de la segunda temporada recae en los invitados. Convidados de la talla de Damon Lindelof (Perdidos, Watchmen), Mark Millar (guionista del cómic Capitán América) o las periodistas Isa Calderón y Lucía Lijtmaer (autoras de Deforme Semanal) acompañarán a Nacho Vigalondo. “Las películas de esta temporada no tienen nada que ver con mi elección. Cada invitado ha escogido el título del que ha querido hablar. Todas las propuestas fueron muy sorprendentes viniendo de quien venían. Ni en cien años hubiera imaginado que Millar escogiese Bienvenido, Mr. Chance o que Lindelof optase por Un mundo de fantasía, comenta a este periódico el presentador.

En relación a la colaboración de Damon Lindelof, el cineasta ha destacado que su relación con el guionista se remonta a la época en la que Perdidos estaba en la cresta de la ola. Concretamente en el salto entre las temporadas cinco y seis. Lindelof hizo un comentario positivo sobre Los Cronocrímenes. “Para mí fue una situación de auténtico deslumbre y quise conocerle para darle las gracias. Desde entonces mantenemos una relación epistolar”, reseña.

Cuando se le pregunta si se siente más cómodo como director de cine o presentador de televisión Nacho Vigalondo lo tiene muy claro. “La faceta que prefiero es la de no estar en el paro” asegura entre risas. “Si puedo realizar varias cosas relacionadas con el mundo del cine, bienvenida sean. Me están pagando por hacer algo que hubiera hecho gratis: hablar de cine con gente a la que quiero y admiro, realmente es una gozada”, ha añadido

.Preguntado sobre si el confinamiento que nos tocó vivir por la pandemia del COVID-19 ha permitido disponer de más tiempo para el visionado de películas, ha aclarado que es una situación que no debe beneficiar de ningún modo. “No creo que ver más cine compense todo lo que ha pasado. El cine tiene que ser algo que ocupe tu vida en relación al resto de ella. Encerrarse para ver cine, aunque es un comportamiento que celebro y aplaudo en el programa, no es aconsejable en la vida real. Entre película y película hay que vivir un poco”, ha señalado.

Todos los viernes de diciembre vuelve a TCM Vigalondo Midnight Madness. Estos son los programas cerrados y las fechas de emisión y que se pueden ver también bajo demanda:

Viernes 4 de diciembre (22:00 horas): Damon Lindelof, Un mundo de fantasía (1971).

Viernes 11 de diciembre (22:00 horas): Deforme Semanal, ¿Quién tema a Virginia Woolf? (1966).

Viernes 18 de diciembre (22:00 horas): Mark Millar, Bienvenido Míster Chance (1979).