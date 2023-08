Un periodista deja el diario 'As' por la polémica portada sobre el beso de Rubiales a Jenni Hermoso

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la entrega de medallas de la Copa del Mundo de Australia ha tenido más consecuencias que las que tendrá que asumir el protagonista del desafortunado momento. El tratamiento dado por algunos medios deportivos al beso sin consentimiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol a una jugadora de la selección nacional ha dejado en evidencia al diario As, una de las principales cabeceras del periodismo deportivo en nuestro país.

En concreto, nos referimos a la portada del citado medio en la que se citaba el siguiente titular: “Jenni deja caer a Rubiales”. La polémica portada veía la luz un día después de conocerse el comunicado emitido por Jenni Hermoso a través de su agencia de comunicación y el sindicato Futpro. Esta información ha generado un aluvión de críticas hacia el medio porque pone el foco en la víctima del desafortunado beso, la futbolista Jenni Hermoso y no en Rubiales, el verdadero culpable de esta controvertida historia.

Después de más de 25 años trabajando para @diarioas cubriendo la información del @GetafeCF me siento en la obligación de despedirme. He compartido redacción con magníficas personas y me he sentido AS hasta hoy. Defendiendo y defendido. Esta portada no es admisible. pic.twitter.com/3jK0r6JfBL — Jose A De La Rosa (@delarosaperent) August 24, 2023

Por ello, uno de los periodistas del diario As, José A. de la Rosa, ha optado por dejar de trabajar en el medio al no sentirse identificado con la línea tomada por el periódico en este asunto. El redactor, encargado de seguir la actualidad informativa del Getafe CF, ha anunciado su marcha a través de Twitter. “Después de más de 25 años trabajando para As cubriendo la información del Getafe CF me siento en la obligación de despedirme. He compartido redacción con magníficas personas y me he sentido As hasta hoy. Defendiendo y defendido. Esta portada no es admisible”, ha expresado en un primer mensaje.

Mañana presentaré mi renuncia si es necesaria después de esto. — Jose A De La Rosa (@delarosaperent) August 24, 2023

José A. de la Rosa ha asegurado que tras darle muchas vueltas ha tomado la drástica decisión porque no quiere trabajar avergonzado. “No puedo trabajar avergonzado de las decisiones de los de arriba y una portada es la imagen de un medio, la decisión final de los pocos medios que presumimos de mantener el papel. He tenido un día para darle muchas vueltas. Éticas, económicas y también sociales. Ni siquiera ha habido una disculpa pública que seguramente me hubiese retenido en la que he considerado mi casa hasta hoy”, ha argumentado.