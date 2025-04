Lo que piensa Aitor Albizua de los estrenos fallidos de ‘La familia de la tele’

La familia de la tele acumula ya dos estrenos interrumpidos por causas mayores. El nuevo magacín de TVE, que ha generado una oleada de reacciones desde que se supiera de su existencia, tuvo que ser cancelado por la muerte del papa Francisco en primera instancia y por el apagón generalizado del suministro eléctrico en segunda ocasión. El desfile por todo lo alto que había preparado TVE tendrá que esperar al menos una semana más.

La noticia ha pillado por sorpresa a los principales rostros del nuevo formato de La Osa Producciones en colaboración con TVE. Aitor Albizua, uno de sus presentadores, ha explicado en el programa El Faro de la Cadena SER que la segunda cancelación del programa por el apagón pensaba que se trataba de una broma. “Nos tenías que ver, Mara. Se nos ha quedado una cara cuando ha empezado a pasar todo esto y además hemos visto la magnitud de la movida”, ha comenzado diciendo.

Ni en el peor de los sueños pensaban que podría producirse una cancelación por causas que escapan de su alcance. "Yo estaba llegando a Prado del Rey, subiendo por un edificio, y de repente me cuentan que hay una compañera atrapada en el ascensor porque se había ido la luz. En ese momento he pensado que no pasaba nada, que ya volvería la luz, y me he subido por las escaleras como si nada”, ha contado.

Cuando estaba en la sala de maquillaje junto a sus compañeras le trasladaron la noticia del apagón. En un principio ellos pensaron que se trataba de una broma de la productora. “Nos maquillan, nos visten y nos empiezan a decir que es un apagón a nivel nacional. Al principio pensábamos que era una broma de la productora. Como ya tuvimos una cancelación por la muerte del papa, pensábamos que era una broma. Como vamos un poco a ciegas al programa, porque quieren que lo descubramos todo en directo, pensábamos que esto formaba parte de una broma y que iban a empezar a grabarlo todo”, ha relatado.

Finalmente, no era una broma de mal gusto por parte de la productora. “Estábamos Belén Esteban, María Patiño, Inés Hernand y yo en maquillaje y no hemos tenido más que abrir las redes para comprobar que era cierto. Es que no puede ser. Segunda semana y segunda cancelación del estreno. ¿De quién es la mano negra? De verdad, esto es de coña. Nos hemos quedado con la mandíbula por el suelo. ¿Quién ha metido nuestras caras en un congelador para echarnos un mal de ojo?”, se ha preguntado.

TVE había preparado un despliegue sin precedentes para un formato de entretenimiento. “Ten en cuenta que quieren que sea un estreno a lo grande. Había más de 1.000 personas esperando en Prado del Rey. Desde el público hasta la figuración y el equipo técnico. Hay gente que lleva trabajando desde antes de Semana Santa para el estreno del día 22 y que ahora seguía trabajando para cambios como el de hoy. Ya lo teníamos todo preparado. Y lo peor es que es por algo que se escapa de nuestro control”, ha añadido en el programa conducido por Mara Torres.