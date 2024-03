Así es el polémico tío de la princesa de Gales que ha entrado en la casa de 'Gran Hermano VIP'

En los peores momentos personales recientes de Kate Middleton, recuperándose de una delicada intervención quirúrgica y con su marido, el príncipe Guillermo, urgido a nuevas responsabilidades tras serle detectado un cáncer a su padre, Carlos III, un tío materno de la princesa de Gales, Gary Goldsmith, ha entrado en esta semana en la casa de Gran Hermano VIP, en el Reino Unido se llama Celebrity Big Brother y se emite en la veterana cadena privada ITV.

La presencia de su tío en la casa, con todo lo que puede decir en cualquier momento y, como mínimo, soltando alguna impertinencia íntima sobre ella, ha provocado que la princesa Catalina esté aún más nerviosa, e incluso enfadada según los medios londinenses, en estos días de recuperación (hasta junio al menos no es probable que reaparezca en algún acto). En esta semana ha sido captada en un vehículo pilotado por su madre con el rostro muy serio y con efectos de la dolencia en su rostro.

Gary es hermano de Carole Middleton, madre de la princesa, 11 años menor que se hermana y no le gustó la posición de arpía que dejó sobre ella la serie The Crown. Tiene 58 años y se le supone que custodio una pequeña fortuna. El origen: la venta de la empresa que fundó, Computer Futures, y de la que obtuvo en el año 2005 un total 17 millones de libras esterlinas. ¿Invirtió bien ese dinero? ¿lo ha dilapidado? Se le calcula que tiene ahora 30 millones. Entre las propiedades adquiridas figuran una villa en Ibiza que llegó a disfrutar el príncipe Guillermo junto a su esposa en unas vacaciones familiares. No les faltó ni la visita a Pachá, señaló indiscreto el tío de Catalina, poseedor de Villa Bang Bang, el nombre de su propiedad que tiene un valor de casi 7 millones de euros, según The Sun.

Gary Goldsmith pleaded guilty to one count of assault by beating in 2017; he knocked his wife to the ground. Now he's on #CBBUK.Dishing up hate-for-profit as entertainment in the hope he slags off Harry and Meghan. The Meghanomics is strong in ITV. Urgh.pic.twitter.com/pV6WOWa4JG