El primer presentador que tuvo Telecinco y su investigación por fraude fiscal

Telecinco ha cumplido 35 años del inicio de sus emisiones. El realizador rumano Valerio Lazarov, forjado en TVE entre los 60 y principios de los 80, había encontrado un filón en Italia y se convirtió en la persona de confianza de Silvio Berlusconi para trasladar su estilo de programación de éxito (todo entretenimiento, cine comercial y bastante piel al aire) de Italia a España. En marzo de 1990 comenzaba Telecinco, dos meses después que Antena 3, las dos primeras privadas, que durante todo este tiempo han competido en el mando de manera preferente con La Primera (La 1), cada una con su personaliad. Lazarov lo tenía bien claro cuando Fininvest (ahora Mediaset) se ponía en marcha, con la editorial Anaya y la ONCE como socios. De ahí que a las nueve de la noche el contenido fijo iba a ser el Telecupón, la retransmisión del sorteo de la ONCE, primero con Andoni Ferreño y Silvia Marsó, fichaje del Un, dos, tres, programa al que año y medio después contemplaría la 'resurrección' de Carmen Sevilla.

El 3 de marzo del 90 comenzaba Telecinco para Madrid, Barcleona y Sevilla, como primera ciudad andaluza en contar con las privadas, con una gala que se llamó ¡Por fin juntos!, grabada el día antes en el Teatro Lope de Vega de Madrid y conducida por Victoria Abril y Miguel Bosé, con grupos del momento, como Duncan Dhu y figuras estelares como José Carreras. Tras el espectáculo, un mera toma de contacto de lo que sería la programación continua de humoristas y mamachichos, se estrenó en abierto En busca del arca perdida, todo un impacto para grabar en el VHS. Telecinco fue la primera parrilla española en no tener informativos aunque poco más adelantes Jesús Mariñas, fichado de los Telediarios, se encargaría a medianoche del Entre hoy y mañana, repaso de noticias con articulistas dando la cara.

La inicial programación de Telecinco arrancaba a la hora de comer, a las 14.30 y se extendía hasta la medianoche con la reposición de Los ángeles de Charlie cuando los españoles estaban acostumbrados ver el Telediario 3, y terminaba a la una de la madrugada, futuro territorio de los late shows como el Mississippi o Crónicas Marcianas, de la mejor época de esta cadena.

A las 14.30 se emitía de lunes a viernes el primer programa puro de Berlusconi que germinaría con solvencia en estos años de deslumbramiento: VIP. La adaptación de un formato estadounidense en la que había que hacer tres en raya con los famosos de sus balcones mientras se sucedían actuaciones y números de humor. Un Un, dos, tres a la hora de almorzar, lo nunca visto.

Emilio Aragón, presentador que llevó al 'VIP Noche' a su momento estelar, entre Lydia Bosch y Belén Rueda

VIP terminaría siendo una marca de éxito por su versión estelar nocturna, donde se revelaría para el público Emilio Aragón, que de ser Milikito pasó por unos años 80 de altibajos. Fue Canal Sur, a través de Tomás Summers, con Saque bola, en 1989, el que halló al ex payaso listo para ser el showman yerno que deseaba la audiencia. VIP tendría su versión infantil, VIP Guay, y para llenar los fines de semana por la mañana se repnía todo lo que se había emitido en algo que se llamaba Coctelera VIP. En dos años el concurso se carbonizó por sobreexposición en la parriilla.

VIP, VIP

El primer presentador de VIP, que no tendría tanta repercusión ese momento, fue José Luis Moreno. El ventrílocuo (que no cantante lírico como llegaba a inventarse para parecer importante, con una juventud dorada que sólo estaba en su imaginación) no terminaba de dar ese aire canallita que necesitaba el intercambio con los humoristas aunque ya llamaba la atención que hubiera por entonces un formato así a la hora de comer.

José Luis Moreno en el 'VIP' de 1990

Moreno, que en los 80 había llevado en la Primera un programa de actuaciones los viernes por la noche, Entre amigos, mientras manipulaba a Mochito, Rockefeller y el cateto de Macario, halló un fulgurante éxito en Italia con su cuervo deslenguado de movimientos pélvicos que a su vez le abrió la puertas para regresar a España como estrella favorita de Lazarov, aunque no tuvo el impacto esperado.

El señor de los muñecos no tenía prisa. Al calor de Telecinco y pudiendo hacer negocio con las autonómicas y con TVE se expandiría entre espectáculos, series y telenovelas, todo iba a ser cuestión de tiempo. Bajo su producción ejecutiva, pese a todo, tenemos la mejor serie comedia hecha nunca en España, Aquí no hay quien viva, para Antena 3, donde se afianzaron sus sobrinos, Alberto y Laura Caballero, que son ahora de los creadores más prolíficos de la televisión en España.

Toma, Moreno

En aquellos ululeantes tiempos de mamachichos (que debutaron en VIP anunciando el ficticio Cacao Maravillao), Moreno trazó los primeros mimbres de su lucrativo cesto de Noche de estrellas y similares. El que fuera primer presentador de Telecinco se enfrenta a una difícil situación judicial desde que fuera detenido en junio de 2021 dentro de la llamada Operación Titella. Al ventrílocuo se le investiga por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, asociación ilícita, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública. No puede salir de España con todo lo que tiene que declarar, así que debe comparecer en el juzgado y acaba de ser condenado a devolver 35,2 millones de euros a su ex socio Alejandro Roemmers por una serie que nunca llegó a ver la luz del plató.

Para resumir, Moreno era de las pocas estrellas latentes en ese primer firmamento de Telecinco, que contaba con una programación vespertina infantil (Superguay, con La abeja Maya y Lassie) tras las películas a la hora de la siesta) y un primer concurso de parejas, Su media naranja, en el que Jesús Puente era también de los rostros (y calvas) recuperados por Lazarov como personajes muy queridos por el gran público, como José Luis Coll y el primer talk show en un escenario en España, Hablando se entiende la gente (que se convertiría en Hablando se entiende la basca con el fichaje de Jesús Vázquez del primer musical juvenil de esta cadena, La quinta marcha, que también llevaba la novata Penélope Cruz). El dúo Cruz y Raya tenían el espacio de humor de la noche de los sábados, Tutti Frutti, al que se fueron sumando gente surrealista como Pepe Viyuela y sus sillas de tijera y todos los compañeros de cintas de cassette (Arévalo,Félix el Gato, sí, Eugenio). Como no había margen para nada más que fuera entretener, tras los dibujos para los niños en aquella primera parrilla tenía previsto a las siete y media de la tarde Vacaciones en el mar (nombre de la censura en los años 70, lo de traducir directamente El barco del amor sonaba a que la gente iba de crucero a seguir los pasos de Anita y Montoya, qué sorpresa) y a las ocho y media, mientras los abuelos esperaban el número del cupón, los nietos se sorprendían con una serie de animación japonesa dedicada al fútbol, qué curiosidad, Campeones. Oliver y Benji. Telecinco, que sólo pensaba en tetas y muslos, entreabrió ahí que a los españoles les podían gustar cosas emocionantes como partidos que duraban trimestres enteros. Y Moreno, tomando nota y cobrando cheques.