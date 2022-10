Las series que debes ver en octubre

Este fin de semana ha arrancado un nuevo mes que viene acompañado de numerosos estrenos en las principales plataformas de streaming. Como suele ser habitual hay series para todos los gustos y colores. Comienza el otoño pegado a la pantalla de la televisión, tablet o smartphone y conoce las principales series que se lanzarán a lo largo del mes de octubre. El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, This England, The Peripheral, Vigilante, ¡García!, Star Wars: Las crónicas Jedi, The Walking Dead, The Good Doctor, El club de la medianoche o The Bear figuran entre los títulos que se estrenarán durante las próximas semanas en las principales plataformas de streaming.

Uno de los estrenos más esperados es El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. En esta obra el director de cine propone ocho cuentos de terror que irán preparando el terreno para Halloween. Están narrados en primera persona por el cineasta y seguro que sorprenderá por su intensidad y frescura. Su lanzamiento será el 25 de octubre en Netflix. Vigilante es otro de los títulos que llegan a la mencionada plataforma. De nuevo el terror está presenta en esta serie que relata lo extraño que es un barrio en el que aparentemente no sucede nada. La historia gira en torno a una familia que se topará con numerosos problemas tras mudarse de casa. Estará disponible en la plataforma a partir del 13 de octubre. También la primera temporada de El club de la medianoche llega a Netflix este mes de octubre, concretamente el día 7.

Movistar Plus+ estrena This England, uno de sus proyectos más destacados de la temporada. Este drama nos sumerge en los pasillos del poder, mientras Boris Johnson (Kenneth Branagh) lidia con el covid, el Brexit y una vida personal y política asolada por la controversia. El 31 de octubre tendrá lugar el lanzamiento de esta miniserie de seis episodios.

The Peripheral se postula como el estreno más destacado de Amazon Prime. La serie de ciencia ficción relata la historia de Flynne Fisher, personaje interpretado por Grace Moretz, cuya pasión por los videojuegos de realidad virtual le hará viajar en el tiempo. Atrapada entre dos mundos, la protagonista deberá encontrar sentido a su vida y a su propia realidad. Desde el 21 de octubre podrá verse en Amazon Prime.

Además, la última temporada de The Walking Dead llega a Fox este lunes 3 de octubre, la sexta temporada de The Good Doctor estará disponible desde el día 11 en AXN y el estreno de la serie ¡García! se presenta como una de las principales novedades de HBO Max. Tampoco faltan los títulos infantiles de Disney+ con la primera temporada de Star Wars: Las crónicas Jedi, disponible desde el día 26, y el estreno de The Bear que tendrá lugar el día 5, precisamente el mismo día en el que estará disponible la temporada 33 de Los Simpson.