¿Cómo pronuncian los extranjeros "Logroño"? Hay que escuchar a esta comisaria europea

"Logroño", como sucedía como "Butragueño" cuando estaba en activo en el fútbol, son dos palabras de pronunciación endiablada para la mayoría de los extranjeros. El castellano tiene unas erres muy sonoras y se va acompañada de otra consonante puede convertirse en un problema en palabras así.

La anécdota de la comisaria europea YLva Johansson de verse en un embrollo para pronunciar la ciudad que la acogía es una muestra de que nuestro idioma, sin ser precisamente el más enrevesado del mundo, tiene sus peculiaridades de dificultad. No lucimos los topónimos imposibles de polacos o húngaros, pero tenemos palabras que son un reto.

El programa Aruser@s, que se despide en este viernes de las mañanas de La Sexta, se toma las vacaciones hasta septiembre, ha emitido el vídeo en el que la comisaria de temas de Interior de la UE no ha podido arrancarse con la el nombre de la capital riojana. Toda nuestra comprensión y humor.

Logroño proved to be quite a mouthful for Ylva Johansson. #EU2023ES pic.twitter.com/ZmEGAzdeYR