El PSOE toma el control de 'El rival más débil' ante sus contrincantes del PP

La táctica del cordón sanitario funciona perfectamente en los concursos. El rival más débil, en la noche de este miércoles en Telecinco, dedicaba su entrega a los políticos y fueron los representantes socialistas los que tomaron el plató del programa de Luján Argüelles (espacio que se grabó en abril, cuando Pedro Sánchez meditaba su permanencia en la Moncloa). De los ocho participantes quedaron al final los tres afiliados al PSOE. Ramón Espinar, habitual contertulio en otros espacios, de Podemos, llegó a marcharse dicien "ya tengo algo en común con Pedro Sánchez, que me ha apuñalado Susana Díaz". La ironía marca el ambiente del juego de preguntas. La ex presidenta de la Junta se presentó confesando que "una veces ha sido el rival más débil y en otras el rival más fuerte". En esta ocasión llegó a la recta final con todo éxito, ayudada por sus compañeros de partidos.

Esa táctica de cierre de filas la vivió la dirigente popular Andrea Levy, que fue la más nominada con la independentista Pilar Rahola, la primera expulsada, y a continuación en la siguiente tanda de preguntas ella le siguió los pasos. Rahola, por cierto, se había presentado diciendo que es "indepe, catalana, antitaurina y lo único que me faltaba era este programa para hundirme", reconocía con esa ironía que impregna este formato británico.

El camaleónico Toni Cantó parecía el participante con los nervios más templados, el más habituado a los focos del entretenimiento, pero no pudo resistir cuando los socialistas le cercaron con las nominaciones, situación que también vivió la ex presidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Junto a Susana Díaz los que alcanzaron la final fueron el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, y el diputado Víctor Gutiérrez, ex waterpolista que falló clamorosamente en las preguntas de tanda de penaltis ante Susana.

Los clamorosos fallos de los políticos en 'El rival más débil'

Luján Argüelles ya adelantó que los políticos iban a tener fallos inexplicables y vacíos de cultura general que obligarían a plantear filtros para los que acceden a cargos públicos.

Juan Lobato, por ejemplo, falló en el apellido de "Picasso" (creía que sólo tenía una sola ese), y confundí Gaudí con Dali, sin venirle a la mente que era Walter Mathau el actor que solía acompañar en las comedias a Jack Lemmon.

Cristina Cifuentes tuvo despistes por los nervios por decir que había más letras en el abecedario que días de diciembre, o Toni Cantó no recordaba que había un animal, el caballo, en los naipes españoles, como tampoco cayó que "Moraleja" era el nombre de una urbanización y pieza de las fábulas.

Ramón Espinar no recordaba que Tokio fue la anterior sede olímpica a París, pero los mayores fallos fueron por parte de los finalistas El diputado Víctor Gutiérrez no sabía el nombre del perro-jardín del Guggenheim bilbaíno (Puppy) o la técnica de las teselas para crear ilustraciones en tiempos de Roma (mosaico, aunque el político dijo "óleo").

Susana Díaz acumuló fallos graves, como no saber que el Vietnam de la URSS en los años 80 fue Afganistán (la ex presidenta dijo Camboya) o anteriormente había respondido que el ave símbolo de Portugal y Francia con la letra ge era la "gaviota" en lugar del "gallo". No sabía que Babia estaba en la provincia de León y, efectivamente, por momentos, Susana Díaz parecía que estaba en Babia. Aun así sus carencias las suplió con estrategia y fue la vencedora esta entrega de políticos y destinar de forma solidario los 7.700 euros de premio.