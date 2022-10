Esta drag queen es favorita para representar a España en Eurovisión 2023

La drag queen Sharonne, ganadora del formato de Atresmedia Drag Race España en su segunda edición, se encuentra entre los 18 nombres que competirán en el Benidorm Fest de 2023 de cara a representar a España en el Festival de Eurovisión de 2023.

De toda la relación es la aspirante más veterana y con más experiencia. Sería la primera vez que un transexual representaría a TVE en la cita continental y a priori se encuentra entre los aspirantes con más posibilidades para estar en Liverpool.

Sharonne, ganadora de la segunda edición de Drag Race España, parte entre los destacados aunque todavía está todo por decidirse y, sobre todo, oírse. Al menos un adelanto podría escucharse en la gala prevista por TVE en este sábado.

