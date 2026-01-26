Quequé anuncia su retirada tras la polémica sobre Nacho Abad y el accidente de Adamuz: "Ni tengo madera de héroe, ni me apetece ser un mártir"

Después de 25 años, que no han estado exentos de controversias, el humorista salamantino Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, se retira. Así lo ha comunicado a través de una emotiva carta publicada en redes sociales. La decisión llega después de las críticas recibidas por parodiar la forma en la que el presentador de Cuatro, Nacho Abad, informaba sobre el accidente de Adamuz.

"Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que - quien me sufrió lo sabe - llevaba tiempo barruntando", escribe el hasta ahora director y presentador del informativo satírico 'Hora Veintipico', en Cadena Ser. Con estas palabras, pone fin a una etapa de manera temporal. "Ni tengo madera de héroe, ni me apetece ser un mártir", afirma.

Quequé anuncia su retirada de 'Hora Veintipico'

En su carta de despedida, Quequé no hace mención directa a Nacho Abad, pero sí lanza la siguiente reflexión: "Si la parodia del inefable escoció, fue porque el dardo hizo diana. No fue nuestro programa el que mostró imágenes truculentas para aumentar unas décimas el share ni quien fomenta la desinformación y el conflicto a diario a base de debates maniqueos".

La polémica llegó cuando el cómico, bajo el nombre de Macho Abad y en un plató ficticio llamado En boca de bobos, disparó contra los excesos informativos de Cuatro e ironizó sobre la búsqueda inmediata de culpables. "Dice el Gobierno que vamos a tardar meses en saber la verdad. Pero eso es porque no conocen a los expertos ferroviarios que traemos hoy". Al concluir su intervención, Quequé lanzó la pregunta que rápidamente encendió las redes sociales: "¿Qué mata más ahora mismo en España? ¿Los trenes o los Menas?".

Ante las críticas recibidas, el humorista se disculpa ahora. "Si te ha molestado lo que hemos hecho estos días - o cualquier otro día - en 'Hora Veintipico', mis más sinceras disculpas", expresa. "La última semana fue difícil y decidimo sacar adelante unos programas de los que estoy muy orgulloso. Nos centramos en hacer comedia con lo que había alrededor de la desgracia y quien sostenga que le faltamos al respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios, simplemente está mintiendo".

La reacción de Gabriel Rufián: "Ojalá no saliera tan caro ser valiente"

Como era de esperar, la publicación de Quequé ha contado con innumerables respuestas, ya sea en contra o a favor del humorista. Es el caso de Gabriel Rufián, que ha reaccionado al comunicado asegurando que "lo deja un tipo brillante". "Ojalá no saliera tan caro ser valiente. Y ojalá vuelva", escribe el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados".

Por otro lado, también hay quien cuestiona los motivos de esta decisión. "Si, como dices, diste en el dardo y no ofendiste a las víctimas, ¿por qué te vas?", plantea Antonio Naranjo, presentador de Telemadrid. De esta forma, Quequé se despide, una vez más, envuelto en la polémica. "Tengo que descansar un rato y luego ya veremos. Salud", concluye en su carta.