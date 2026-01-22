Una reportera en el ojo del huracán por su exposición pública en las tragedias

Las redes sociales han estallado contra la reportera del programa Y ahora Sonsoles, Arancha Pérez Ponce. La polémica ha surgido a raíz de una publicación de la periodista en la que aparece posando delante del tren Iryo que descarriló en el término municipal de Adamuz (Córdoba), donde han perdido la vida 45 personas. El post ha generado un aluvión de críticas en las redes sociales, ya que la opinión pública entiende que no es el sitio adecuado para este tipo de publicaciones.

“La zona cero del dolor”, así titulaba la entrevista la fotografía, realizada justo delante de uno de los trenes siniestrados en Adamuz. La publicación se hizo viral y el sentimiento de los usuarios de las redes sociales era de malestar e indignación con la actitud de Arancha Pérez, de la que también han recuperado imágenes en otras tragedias como la DANA de Valencia.

“Una periodista viaja hasta Adamuz y no se le ocurre otra cosa que hacerse una sesión de fotos frente a los trenes descarrilados”, “Esta señora (por no llamarla otra cosa) se hace llamar en redes sociales Aranchisima, y se presenta como ‘periodista’ (algo bastante cuestionable)”, “Gente de mierda haciéndose fotos con el tren de Adamuz para conseguir likes en Instagram” o “Ya empezamos. Les ha faltado tiempo”, son algunas de las reacciones más significativas.

El comunicado que ha compartido en las redes sociales tras borrar la fotografía. / INSTAGRAM

La periodista se ha visto obligada a borrar la publicación, al tiempo que mandaba un mensaje conciliador a través de las redes sociales. “Lamento profundamente y de corazón si mi publicación ha herido o molestado a alguien en estos trágicos momentos. Soy consciente de la magnitud de esta tragedia y de las vidas rotas que ha causado este desastre. Nada más lejos de mi intención que herir a alguien. Mi máxima solidaridad con las víctimas”, ha posteado.