La respuesta merecida a las quejas de Cristina Pedroche en su vídeo, "está desconectada de la realidad"

Cristina Pedroche ha regresado esta semana a Zapeando y ha coincidido con un polémico vídeo donde se lamenta de no poder estar a gusto en sus clases de pádel por el estrés que le supone conducir con sus dos hijos y todo lo que rodea a la crianza de ellos, con la reciente maternidad de su pequeño. "Sobrepasada" es su autodefinición por no poder grabar sus vídeos en casa y tener que dejar a sus pequeños con sus padres cuando tiene quehaceres fuera del hogar.

La presentadora y esposa del chef Dabiz Muñoz se queja del peso emocional que arrastra en su día a día en estas condiciones, con una niña de dos años y un niño de cuatro meses. Hay instantes en los que el cansancio la sobrepasa por completo, dejando entrever que se halla desbordada y vulnerable en su confesión a cámara. Sus dos niños llorando en casa son un tormento cuando tiene que estar concentrada. "Os juro que hay días que no puedo más", lamenta. "¿Cómo lo hace la gente?", pregunta quien también escribió un libro de autoayuda con su primera maternidad.

Una creadora de contenidos, Didi (@B_ByDidi) le ha replicado en TikTok criticando esa exposición de Cristina y su concepto de "maternidad real". "Roza la parodia. Una mujer con todos los recursos del mundo diga que está agotadísima es como insultante", responde Didi. "Que no pasa nada por tener ayuda, es una suerte, pero no lo vendas como una maternidad real", espeta la analista. "Las madres reales no tienen toda la ayuda del mundo a su lado, ni pausas entre el pádel y el contenido patrocinado", apunta con bala el vídeo de respuesta.

"La maternidad real vive con ojeras y sin tiempo para ducharse. Esta mujer está desconectada de la realidad y estos vídeos me parecen una falta de respeto". "Decir que no llego a todo cuando te lo hace todo suena a burla. Es frivolizar con el esfuerzo de todas esas madres que no tienen recursos". Una respuesta necesaria sobre esas quejas de Pedroche frente a la realidad familias que no disponen de dinero, ayuda familiar ni tiempo de calidad para atender a sus hijos pequeños.

El vídeo de Didi tiene una réplica de la que Cristina Pedroche debería sacar una reflexión urgente.